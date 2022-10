Tatort auf Zeitreise

Rund 60 Filme sind bei den 44. Biberacher Filmfestspielen vom 1. bis 6. November im Kino Traumpalast zu sehen. Im Vorfeld des Vorverkaufsstarts am 29. Oktober stellen Filmfestverein und SZ-Redaktion einige Produktionen vor, die einen Kinobesuch wert sind. Heute schreibt Anke Rauthmann, Kuratorin der Biberacher Filmfestspiele, über den TV-Film „Tatort – Mord unter Misteln“.

Meine Empfehlung gilt einem außergewöhnlich charmanten Tatort, der mit einem exquisiten Ensemble aufwartet und in Biberach Weltpremiere feiert. „Mord unter Misteln“ ist eine Krimi-Komödie um die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr.

Beide sind zu einem privaten Krimidinner eingeladen. Peu à peu verschmelzen die Gäste mit ihren Spiel-Charakteren, und schwupps springt der Film mitten hinein in die elegante Festgesellschaft eines britisches Herrenhauses der 1920er-Jahre, wo ausgerechnet an Heiligabend der Butler tot aufgefunden wurde. Stilgerecht und mit viel Liebe zum Detail erleben wir die britische Upper Class mit einer blendend aufgelegten Sunnyi Melles, die aristokratisch exaltiert die verwitwete Lady des Hauses spielt. Jeder der Anwesenden – die Geliebte ihres Sohnes, der behandelnde Arzt, das Zimmermädchen, der Pfarrer – wird von den beiden zeitreisenden Kommissaren ins Visier genommen. Schnell steht fest: Der Butler wurde vergiftet. Oder war es doch ein Unfall?

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl laufen dabei zu Höchstform auf, wenn sie als britische Kommissare im Stil von Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln. Alles in einem leicht ironischen Ton von Jobst Christian Oetzmann inszeniert (Buch: Robert Löhr), mag man gerne einsteigen in diesen Tatort der feinen englischen Art, in dem es hinter der noblen Familienfassade mächtig brodelt.

Die beiden Kommissare arbeiten ähnlich wie Sherlock Holmes und Dr. Watson zusammen, wobei sich die historische Konstellation deutlich anders anfühlt, als die Zusammenarbeit in der Gegenwart. So ist auch gar nicht klar, ob die beiden das streng gehütete Familiengeheimnis lüften können, denn die Spannungen zwischen den beiden sind beinahe mit Händen zu greifen.

Zeithistorische Elemente wie der Erste Weltkrieg und der aufstrebende Kommunismus werden gestreift, und der klassisch-jazzige Soundtrack (eingespielt vom Bayerischen Rundfunkorchester) gibt dem Ambiente einen zeittypischen Drive. Sehenswert und sehr unterhaltsam!

Zu sehen ist „Tatort – Mord unter Misteln“ am 2. November, 18.45 Uhr, und am 3. November, 16.30 Uhr.

Karten gibt es im Festivalkino Traumpalast und online unter biberacherfilmfestspiele.de