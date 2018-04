Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ist für die Kommunen in der Region keine große finanzielle Hürde. Am vergangenen Mittwoch einigten sich die Tarifparteien darauf, die Gehälter über 30 Monate verteilt im Schnitt um 7,5 Prozent anzuheben. Hier sieht man im Tarifabschluss ein Hilfsmittel, um Fachkräfte anzulocken und zu binden.

In der Stadt Biberach liegen die Personalkosten aktuell bei rund 31 Millionen Euro. Bis 2020 fallen nun Mehrkosten von rund 2,25 Millionen Euro an: „Dank florierender Wirtschaft und Gewerbesteuereinnahmen können wir das stemmen ohne an anderen Schrauben drehen zu müssen“, sagt Pressesprecherin Andrea Appel. Zudem habe man die Tarifverhandlungen im Haushalt berücksichtigt und eine Deckungsreserve eingeplant.

Anders sieht es beispielsweise in kleineren Kommunen wie in Rot an der Rot aus. Hier wird man laut Bürgermeisterin Irene Brauchle Gebühren erhöhen müssen, um die Mehrkosten von knapp 300 000 Euro stemmen zu können. Die Personalkosten müssten in die Gebührenkalkulation mit einfließen: „Das Geld zahlen wir aber gerne. Unsere Mitarbeiter leisten gute Arbeit. Bei der Bezahlung können und konnten wir mit der Wirtschaft nicht mithalten.“

Das Tarifergebnis allein ist für Irene Brauchle jedoch kein langfristiger Anreiz für Arbeitnehmer, im öffentlichen tätig zu sein: „Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, der hat meistens noch weitere Argumente außer der Bezahlung.“ Auch für Andrea Appel ist der Abschluss „nur ein Mosaikstein im Kampf mit der Wirtschaft um kluge Köpfe“. Man werde finanziell vermutlich nie ganz mit der Wirtschaft gleichziehen können. Von wesentlicher Bedeutung seien daher auch die sogenannten weichen Faktoren: „Wir müssen für Mitarbeiter sichtbar sein. Wenn in der Familie eines Mitarbeiters etwa das Kind krank ist oder es einen Pflegefall gibt, müssen wir als Arbeitgeber für den Mitarbeiter Unterstützung bieten und flexibel sein“, sagt Irene Brauchle. Ebenso wichtig seien das Miteinander im Team, Wertschätzung und Freiheiten im Job. Auch die Standortattraktivität spiele da mit rein, so Andrea Appel: „Wir kümmern uns ja auch um das Kulturangebot oder Einkaufsmöglichkeiten. Biberach ist eine lebenswerte Stadt.“

Wenn auch gerade nicht akut – für Irene Brauchle ist der Bewerbermangel spürbar: „Das betrifft eigentlich alle Stellen, unabhängig von der Bezahlung oder der Verantwortung in der Verwaltung, Bauhof, Kämmerei oder Kindergarten. “ Wenn die Wirtschaft brumme, habe man mit der Bezahlung immer die schlechteren Argumente für eine Beschäftigung. Dafür biete der öffentliche Dienst ein besonders breites Aufgabengebiet, Sicherheiten oder auch eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung. Wenn es in der Wirtschaft schlechter läuft, erweitere sich meistens das Bewerberfeld im öffentlichen Dienst. Auch in Biberach kann Andrea Appel das Problem nicht eingrenzen: „Das ist ein ständiger Fluss. Aber nicht jede Stelle kann nahtlos besetzt werden.“ Die Stadt hat gerade erst neue Stellen ausgeschrieben, etwa im Ordnungsamt und den Kindertagesstätten.