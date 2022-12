Tanzsportabteilung der TG Biberach stellt Frühjahrsprogramm vor

Mit vielfältigen Angeboten rund ums Tanzen startet die Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach ins Jahr 2023. Gleich zu Jahresbeginn am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr richtet die TSA den Tanztreff ins TG-Sport-Center in Biberach aus.

Hobbytänzerinnen und- tänzer treffen beim Tanztreff sich für zweieinhalb Stunden auf dem TSA-Parkett. DJ Harald sorgt für die perfekte Musikmischung „aus der Dose“. In einem halbstündigen Workshop geht es ums Thema Linedance. Für die Stärkung in den Tanzpausen gibt es Kaffee, Tee, Kuchen und Kaltgetränke. Weitere Tanztreffs sind geplant: jeweils sonntags von 15 bis 17.30 Uhr im TG-Sport-Center am 5. Februar, 5. März und 2. April.

Auch der Tanz in den Mai soll wieder stattfinden mit dem Thema „Schlagerfestival“. Am 30. April um 20 Uhr sind alle Schlagerfans willkommen, gerne auch in passender Kleidung.

Darüber hinaus plant die TSA folgende Kurse und Workshops:

Ein Anfängerkurs in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen beginnt am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr. An sechs Abenden jeweils mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr führen Birgit und Christophe Schoenenberger Paare in die Welt des Tanzens ein. Die ersten Schritte im Langsamen Walzer, Tango, Quickstep, Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive, die richtige Haltung und grundlegende Technik werden vermittelt. Das erfahrene TSA- Turnierpaar versteht es laut der Pressemitteilung, mit Geduld und Humor die eigene Tanzbegeisterung weiterzugeben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die sechs Termine sind von 18. Januar bis 1. März, jeweils mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Person.

„Fitness und Spaß mit Linedance“ heißt es bei TSA- Trainerin Karin Schramek ab Anfang Februar:

„Linedance für Anfänger“ vom 7. Februar bis 21. Februar, dienstags von 17 bis 18 Uhr, sechs Termine, 50 Euro.

„Aufbaukurs Linedance 50+“ vom 8. Februar bis 22. März, mittwochs von 13.30 bis 14.30 Uhr, sechs Termine, 50 Euro.

„Aufbaukurs Linedance vom 9. Februar bis 23. März, donnerstags von 16 bis 17 Uhr, sechs Termine, 50 Euro.

Weitere Linedance-Kurse sind im Mai und Juni geplant.

„Discofox für Anfänger“ bieten die lizenzierten Discofox-Trainer Eva Randolf- Wille und Benedikt Wille ab 11. März an. Vier Nachmittage, jeweils Samstag und Sonntag, 11./12. März, und 18./19. März von 14 bis 15.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro pro Person. Keine Vorkenntnisse sind erforderlich.

Alle Kurse finden im TG-Sport-Center, Leipzigstraße 26, Biberach statt. Vorherige Anmeldungen sind erforderlich. Alle Angebote auf der Homepage der TSA www.tsa-biberach.de. Informationen und Anmeldung bei Andrea Maier anmeldung.tsa@tg-biberach.de.