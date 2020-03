Tanzkurs in Rißegg: West Coast Swing

Die Tanzsportabteilung des SV Rissegg startet am Montag, 16. März, um 19.30 Uhr einen West-Coast-Swing-Kurs für Anfänger.

Der Kurs wird von Kirsten und Andreas Zopf (Tanztrainer C; West Coast Swing Instructor) geleitet. An zehn Abenden in der Turn- und Festhalle Rißegg wird in die Swing-Variante eingeführt, die zu praktisch jeder Musik im 4/4-Takt (Blues, Hip-Hop, Pop, Swing) getanzt werden kann.