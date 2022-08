Tanzabteilung des SV Rissegg startet durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tanzabteilung des SV Rissegg 1951 e.V. startet nach der Sommerpause mit zwei Grundkursen voll durch. Ein Hochwasser hatte im Juni 2021 die Turn- und Festhalle in Rißegg stark beschädigt, wodurch die Tanzabteilung einen nur eingeschränkten Trainingsbetrieb durchführen konnte. Mit Beginn des neuen Schuljahres steht die angestammte Trainingsstätte wieder uneingeschränkt zur Verfügung und der Trainingsbetrieb kann wieder wie gewohnt durchgeführt werden. In diesem Jahr feiert das Tanzen in Rißegg sein 40. Jubiläum. Die Wurzeln der Tanzabteilung liegen seit 1982 bei Aktivitäten im katholischen Bildungswerk und führten 2007 zur Gründung der Tanzabteilung im SV Rissegg 1951 e.V.

Im September werden ein Grundkurs „West Coast Swing“ und ein Grundkurs in Standard/Latein angeboten.

Der West Coast Swing-Kurs startet am 19. September und wird von Kirsten und Andreas Zopf (Tanztrainer C; West Coast Swing-Instructor) geleitet. Er geht über 10 Abende. Gelehrt wird die Swing-Variante „die mit der Zeit geht“. Sie kann zu jeder Musik im 4/4-Takt, insbesondere Blues, Hip-Hop, Pop und natürlich Swing, getanzt werden. Typisch für den WCS sind seine weichen und geschmeidigen Bewegungsabläufe, resultierend aus der Führungstechnik („leader“ und „follower“). Er erlaubt beiden Partnern die Improvisation von Schritten und Bewegungen während des Tanzens. Informationen hierzu bei Kirsten & Andreas Zopf (E-Mail: hakian@Tanzschule-Mobil-ZeitZuZweit.de).

Für alle, die Lust haben, in geselliger Runde zu tanzen, ist der Grundkurs in Standard/ Latein interessant. Es werden dabei Grundschritte und einfache Figurenkombinationen der bekanntesten Tänze wie z.B. Disco Fox, Langsamer Walzer oder Cha Cha Cha gelehrt. Wer das Tanzen lernen oder auffrischen möchte, ist dazu herzlichst eingeladen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Kursbeginn ist der 27. September. Infos hierzu und Anmeldung bei Markus Wunder, 07351-302858 oder per Mail an vorstand@tanzabteilung-rissegg.de.

Das Erlernte kann beim Höhepunkt des Rißegger Tanzjahres, dem Festlichen Ball, am 26. November in der Turn- und Festhalle angewendet werden. Dieser findet nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder statt und wird musikalisch traditionell von der Band „In Motion“ aus Maselheim begleitet.