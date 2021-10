Tanz in Biberach soll stark werden

Der Tanz in Biberach soll in den nächsten drei Jahren gestärkt werden. Hierfür macht das Kulturamt Biberach in Kooperation mit der Tanzsparte des Theaters Pforzheim und der Stadt Traunreut gemeinsame Sache. Gemeinsam haben die drei Partner von der Kulturstiftung des Bundes eine Fördersumme in Höhe von 120000 Euro für Gastspielkooperationen und Vermittlungsangebote ab der Spielzeit 2022/23 bis 2024/25 bewilligt bekommen. Der Titel des Förderprogramms: Tanzland.

Seit 2017 fördert die Kulturstiftung des Bundes Kooperationen zwischen Tanzsparten an Stadt- und Staatstheatern, freien Tanzensembles und Gastspielhäusern der INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V.), deren Mitglied das Kulturamt der Stadt Biberach ist. Mit der Förderung soll die Vielfalt des zeitgenössischen Tanzes als wichtige Kunstform der Gegenwart auch außerhalb der Großstädte und Metropolen in Deutschland sichtbar und erfahrbar gemacht werden.

Bei einem Fördervolumen von insgesamt 1,18 Millionen Euro für zehn Kooperationen in den Jahren 2022 bis 2025 konnte sich die Stadt Biberach in Zusammenarbeit mit dem Ballett Theater Pforzheim unter Leitung von Guido Markowitz sowie der Stadt Traunreut und dem dortigen Kulturzentrum k1 unter Leitung von Anke Hellmann mit dem gemeinsam entwickelten Konzept durchsetzen. Das Projekt wird gefördert im Programm Tanzland der Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Es sieht neben neuen zeitgenössischen Inszenierungen des Pforzheimer Ballettdirektors Guido Markowitz für die Spielpläne des Traunreuter Kulturzentrums k1 und die Stadthalle Biberach ein Weiterbildungs- und Vernetzungsprogramm für die lokalen Tanzszenen sowie breites Publikum in beiden Städten vor.

Neben mehreren großen Bühnenaufführungen der Pforzheimer Tanzcompagnie in der Stadthalle soll in Biberach insbesondere das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geförderte „Urban Theater Pforzheim Lab“ ein Schwerpunkt sein. Unter der Leitung von Choreografinnen, Choreografen, Tänzerinnen und Tänzern aus Pforzheim wird mit den Funky Kidz und Jugend Aktiv e. V. ein Tanzcamp mit Workshops im Rahmen des urban dance prix 2023 angeboten.

In einem weiteren Projekt 2024 sollen in einer „Tanzakademie für alle“ Tanzbegeisterte aus der Region spartenübergreifend angesprochen werden. Eine Vielzahl von Tanzgruppen unterschiedlichster Couleur wie beispielsweise Projekte der Jugendkunstschule, dem Dramatischen Verein, der Schützendirektion mit Schützentheater und dem „Tanz durch die Jahrhunderte“, der Tanzsportabteilung der Turngemeinde oder dem Tanzsportverein Risstino sind in Biberach aktiv.

Das Programm möchte unter anderem Tanzgruppenleiter vor Ort erreichen, also lokale Choreografinnen und Choreografen der einzelnen Institutionen. Für deren Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus der Region ist der professionelle Input wertvoll und deren Arbeit kann damit nachhaltig gestärkt sowie der tänzerische Horizont erweitert werden. Allen soll ein Zugang zu modernem Tanz möglich gemacht werden. Somit entsteht ein Austausch innerhalb der regionalen Tanzszene und der Blick über den eigenen Tellerrand wird ermöglicht. Julian Gröschl, Veranstaltungsleiter in Biberach: „Wir sind sehr glücklich über die Kooperationsmöglichkeit, die durch die Förderung ermöglicht wird. Damit möchten wir die Chance nutzen, zeitgenössischen Tanz nachhaltig in der Stadt Biberach zu etablieren.“

Das Projekt wirft seinen Schatten voraus. Bereits am Samstag. 30. Oktober, ist Christoph Hagel mit „Zauberflöte reloaded“ und einer tollen Tanzcrew in der Stadthalle zu erleben. Am Samstag, 29. Januar 2022, um 15 Uhr findet dann die fünfte Ausgabe des urban danceprix in der Stadthalle statt. Dicht gefolgt von der ersten Pforzheimer Ballettaufführung „Brahms – Glaube, Liebe, Hoffnung“ am Dienstag, 22. Februar 2022, um 20 Uhr.