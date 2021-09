Tannheim/Aitrach rückt auf Rang zwei

Durch einen 5:2-Sieg am siebten Spieltag beim FC Inter Laupheim ist in der Fußball-Kreisliga B II die SGM Tannheim/Aitrach am spielfreien FV Rot vorbeigezogen und auf den zweiten Platz vorgerückt.

Türkspor Biberach – SV Fischbach 4:1 (2:1). Der Klassenprimus tat sich vor einer stattlichen Zuschauerkulisse gegen defensiv gut eingestellte Gäste, mit Torwart Johannes Hermann als starken Rückhalt, schwer zum Torerfolg zu kommen. Tore: 1:0 Ilyas Aksit (12.), 2:0 Edis Göle (24.), 2:1 Mario Schöllhorn (34.), 3:1 Yunus Emre Demirezen (50.), 4:1 Halil Ayan (90.+3).

FC Inter Laupheim – SGM Tannheim/Aitrach 2:5 (1:2). Inter bot dem neuen Tabellenzweiten lange Paroli. Erst mit dem 3:2 brach der Gast den Widerstand des Kontrahenten und legte zwei weitere Treffer per Elfmeter zum etwas zu hohen Erfolg nach. Tore: 1:0 Eigentor (12.), 1:1 Niklas Villinger (29.), 1:2 Florian Villinger (44.), 2:2 Halit Baykara (50./HE), 2:3 Daniel Biechele (63.), 2:4 Adrian Miller (82./FE), 2:5 Jens Fackler (87./FE). Res.: 0:8.

TSG Achstetten II – SGM Reinstetten/Hürbel 2:2 (1:2). Die TSG II zeigte in einer auf hohem Kreisliga-B-Niveau ausgetragenen Begegnung tolle Moral und glich den 0:2-Rückstand aus. In der Schlussphase verhinderte der SGM-Torwart Tobias Ruß mit einer Glanzparade sogar noch den Siegtreffer der Platzherren. Tore: 0:1, 0:2 Samuel Mohr (8., 26./FE), 1:2 Eigentor (42.), 2:2 Lucca Fundel (56.).

SF Schwendi II – SV Baustetten II 2:1 (1:1). Der Gast erwischte den besseren Start, doch im weiteren Verlauf änderte sich das Bild und die SFS II gaben bis zur Pause den Ton an. Ein sehenswerter strammer Schuss in den Torwinkel entschied das nach Wiederanpfiff ausgeglichene Duell der zuvor punktgleichen Tabellennachbarn zugunsten der Heimelf. Tore: 0:1 Fabio Reh (4.), 1:1 Jan Heudorfer (27.), 2:1 Luca Letzgus (61.). Res.: 4:1.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III – SV Rissegg 1:3 (0:2). Der Gast legte mit einem Blitzstart vor, danach wogte die unterhaltsame Partie hin und her. Die Platzherren versäumten es, im zweiten Durchgang in ihrer besten Phase mehr Kapital aus ihren Chancen zu schlagen. Abschlussschwäche und SVR-Torwart Igor Nikodem Czerwinski verhinderten eine durchaus mögliche Punkteteilung. Tore: 0:1, 0:2 Michael Schuhwerk (1., 45.), 1:2 Maximilian Mayer (56./HE), 1:3 Kevin Kästle (67.).

SGM Sießen/Wain – SGM Rot/Haslach II 4:0 (1:0). Die Hausherren hätten im Kellerduell schon frühzeitig alles klar machen können. Erst mit einem Dreierpack innerhalb von fünf Minuten stellten sie in Wain dann aber Mitte der zweiten Hälfte endgültig die Weichen zum Premierenheimsieg der vor der Saison neu gegründeten Spielgemeinschaft. Tore: 1:0, 3:0 Hani Bannani (7., 69.), 2:0 Stefan Amann (67.), 4:0 Sezgin Pasov (71.). Bes. Vork.: Gästetorwart Kai Friedberger hält FE von Hani Bannani (10.).