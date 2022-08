Tankstellen in der Region: Wird der Sprit knapp?

Wer tanken muss, ist es gewohnt, die nächste Tankstelle anzufahren und seinen Sprit zu bekommen. Ganz so einfach ist das aktuell aber nicht. Es kann sein, dass einer Tankstelle mal der Sprit ausgeht. Das ist in den vergangenen Tagen auch im Landkreis Biberach vorgekommen. Der Grund: Wegen des niedrigen Wasserstands im Rhein können Transportschiffe derzeit nicht vollbeladen werden. Das sorgt vereinzelt zu Engpässen. Ebenso Probleme bereitet der Personalnotstand bei Lastwagen-Fahrern.

„Ich bin schon zweimal leer dagestanden und hatte zwei Tage weder Super noch E10“, sagt Michael Rützel, Inhaber der Total-Tankstelle an der Riedlinger Straße in Biberach. „Beim Diesel hatte ich auch schon das Problem.“ Aktuell seien wieder alle Zapfsäulen in Betrieb und alle Kraftstoffarten vorhanden. „Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht“, sagt Michael Rützel.

Es fehlt auch an LKW-Fahrern

In seinen mehr als 20 Jahren in der Tankstellen-Branche habe er solche Zeiten noch nicht erlebt. Der Hauptgrund sei aktuell der niedrige Rheinpegel, über den ein Großteil der Mineralölprodukte von niederländischen Hafen in den Süden Deutschlands transportiert werde. „Aber es fehlt auch an LKW-Fahrern“, sagt Michael Rützel. „Irgendwie steht der gesamte Markt gerade auf dem Kopf.“ Es gebe zudem auch Lieferengpässe bei einzelnen Zigarettenmarken, Getränken oder Shisha-Produkten.

Ähnlich erging es auch der Aral-Tankstelle an der Rollinstraße: „Letzte Woche hatten wir ähnliche Probleme und bei uns waren ein paar Sorten leer“, so eine Mitarbeiterin. „Jetzt ist aber alles wieder verfügbar.“ Einen „gewissen Leerstand“ verzeichnete auch kürzlich Martin Dollinger, Inhaber der Agip-Tankstelle an der Waldseer Straße. „Jetzt sind aber wieder alle Kraftstoffe verfügbar. Wir versuchen, dass es in Zukunft auch so bleibt.“ Er sieht das größte Problem im Personalnotstand in der Transportbranche. Von was er den Menschen dringend abrät, ist, Benzin zu horten. „Das ist Gefahrgut und kann von den meisten gar nicht so gelagert werden, wie es vorgeschrieben ist“, so Dollinger.

Irgendwo gibt es immer eine volle Tankstelle

Es gibt aber auch andere Tankstellen, die noch keine Probleme hatten: „Wir haben keine Knappheit, alles ist im Lot“, sagt ein Disponent der BAG, der von Bad Waldsee aus beispielsweise die Eberhardzeller AVIA-Tankstelle mit Treibstoff beliefert. In der Urlaubszeit würden eben höhere Mengen Treibstoff benötigt und Mitarbeiter seien selbst im Urlaub. Aber es gebe „keine Not, jeden Tag gibt es Ware zu kaufen“.

An einer Bad Schussenrieder Tankstelle habe es jüngst an einem Tag keinen Diesel gegeben, berichtet der Eigentümer. Im Winter komme es gelegentlich vor, dass die Tankfahrzeuge wegen des Wetters die Tankstellen nicht andienen können. In Süddeutschland gebe es ja keine Raffinerien, deshalb müsse der Treibstoff per Schiff über die Wasserwege in den Süden transportiert werden. Wegen des aktuell niedrigen Pegels sei das schwierig. Er vermutet aber, dass die Lieferschwierigkeiten auch mit einem Mangel an Lkw-Fahrern zusammenhängen könnte. Je nach Lagerkapazität der Tankstelle könnten deshalb einzelne Treibstoffprodukte ausverkauft sein. Doch ganz so dramatisch sei die Lage nicht, „irgendeine Tankstelle in der Nähe hat doch noch was.“

Mineralölsteuer greift ab 1. September

Carmen Maucher vom Tankpoint in Ochsenhausen hatte einmal ebenfalls keinen Diesel, berichtet sie auf Nachfrage. Es gebe sonst keine Probleme mit dem Kraftstoffnachschub. Sie habe auch nicht den Eindruck, dass die Menschen jetzt Sprit horteten, weil die Mineralölsteuer ab 1. September wieder greift. Während der Urlaubszeit sei es eher ruhig.

„Keine Probleme“, melden auch die RAN-Station Ochsenhausen und die Freie Tankstelle in Reinstetten. Ebenso wie Siegfried Strobel, Inhaber der Biberacher RAN-Tankstelle: „Ich bin voll bis oben hin.“ Das liege zum Teil aber auch daran, dass gerade Urlaubszeit sei und die Menschen aktuell weniger tanken.