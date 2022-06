Tankrabatt: So ist die Lage aktuell an den Biberacher Zapfsäulen

Seit 1. Juni gilt die Steuersenkung auf Sprit. Wie stellte sich die Lage am Mittwochmorgen an den Biberacher Tankstellen dar? Schwäbische.de hat sich umgesehen.

Dass sich die Menschen offenbar für die Spritpreise an diesem Mittwochmorgen besonders interessierten, zeigte sich daran, dass beispielsweise die Tank-App „Clever tanken“ zwischen 7.45 und 8.45 Uhr trotz mehrfacher Versuche nicht abrufbar war. Sie meldete „Timeout“ aufgrund einer Vielzahl von Zugriffen.

Viele Autofahrer unentschlossen

An den Tankstellen in der Biberacher Kernstadt hingegen bot sich zwischen 7.45 und 8.15 Uhr genau das umgekehrte Bild: Viele Zapfsäulen waren frei, von langen Schlangen keine Spur. Offensichtlich hatten sich viele Autofahrer zunächst entschlossen, mit dem Tanken noch zu warten, aufgrund vieler Medienberichte, dass der Spritpreis möglicherweise in den nächsten Tagen erst richtig sinke.

Die Steuersenkung zeigte aber bereits am Mittwochmorgen erste Auswirkungen, denn an den meisten Tankstellen waren die Preise deutlich günstiger als noch am Dienstagabend. So reichte die Spanne für Superbenzin (E5) von 1,83 Euro pro Liter (Aral, Rollinstraße; Totel, Riedlinger Straße) bis 2,22 Euro/Liter (Agip, Waldseer Straße). Bei Diesel lagen die Preise zwischen 1,83 Euro/Liter (Ran, Hans-Liebherr-Straße) und 2,02 Euro/Liter pro Liter (Agip, Waldseer Straße).

Aktuelle Informationen zu den Spritpreisen gibt es auch auf unseren Regionsseiten auf Schwäbische.de.