Tanja Asche ist die neue Leiterin der Bahnhofsmission Biberach

Nach rund acht Monaten Vakanz haben die Bahnhofsmissionen in Biberach und Aulendorf wieder eine neue Leitung. Tanja Asche hat die Aufgabe bereits im August 2022 übernommen und sich in den vergangenen Monaten in ihren neuen Tätigkeitsbereich eingearbeitet. Was ihr daran Spaß macht und wo es noch etwas hakt.

Ende 2021 hatte Ulrich Köpfler, der bis dahin fünfeinhalb Jahre die Bahnhofsmissionen in Biberach und Aulendorf geleitet hatte, die Region Oberschwaben in Richtung Berlin verlassen. Acht Monate lang war die Stelle danach vakant, ehe Tanja Asche als Nachfolgerin kam. „Die Ehrenamtlichen haben ihre Arbeit in dieser Zeit aber sehr gut selbstständig organisiert und bewerkstelligt“, sagt die 49-Jährige, die aus dem Landkreis Sigmaringen stammt.

Für sie war der Wechsel zur Bahnhofsmission sozusagen der Sprung ins kalte Wasser und der Start in etwas völlig Neues. „Ich habe zuvor 27 Jahre lang in der Behindertenhilfe in großen Einrichtungen in der Region gearbeitet, davon die vergangenen 13 Jahre in Leitungspositionen. Als sie die Stellenausschreibung für die 80-Prozent-Leitungsstelle der Bahnhofsmission (50 Prozent Aulendorf, 30 Prozent Biberach) gelesen habe, habe sie das sofort angesprochen. „Ich habe mich beworben, es hat geklappt und jetzt bin ich seit 15. August hier“, sagt sie.

Viel Hilfsbereitschaft

Bereut habe sie den Schritt in ein neues Arbeitsgebiet bislang nicht. „Mir schlägt auf allen Ebenen so viel Hilfsbereitschaft entgegen, das bin ich gar nicht gewohnt“, sagt sie. Die Tätigkeit bei der Bahnhofsmission sei viel breitgefächerter als sie sich dies vorher vorgestellt habe, sagt Tanja Asche. So seien sie und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht nur Ansprechpartner für Menschen in verschiedenen Nöten, sondern leisten auch Ein- und Ausstieghilfe für Zugfahrgäste und bieten seit gut fünf Jahren auch den Reisebegleitservice „Bahnhofsmission Mobil“ an. Dabei begleiten Ehrenamtliche allein reisende Kinder, Gehandicapte sowie Menschen, die nicht alleine reisen können, im Zug bis an ihr Reiseziel.

Manchmal gehe es aber einfach auch nur ums Zuhören. „Wenn wir mir unseren blauen Jacken oder Westen am Bahnsteig stehen, kann es schon sein, dass Menschen zu uns kommen, um einfach ihr Herz auszuschütten“, sagt Tanja Asche. „Manche erzählen von Jobverlust und Alkoholsucht, andere von schlechten Erfahrungen in der Familie oder Depressionen.“ Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission bieten in solchen Fällen auch die Vermittlung an zuständige Beratungsstellen an. „Viele wollen das aber gar nicht. Denen reicht aus, dass wir ein offenes Ohr für sie haben“, sagt die Leiterin der Bahnhofsmission.

Fahrkartenautomat als Herausforderung

In manche Tätigkeiten muss sich Tanja Asche selbst noch „hineinfuchsen“, zum Beispiel in die Untiefen bei der Bedienung der Fahrkartenautomaten. „Da muss ich mich selbst stark konzentrieren, wenn ich da jemandem beim Lösen der Fahrkarte helfen muss.“ Und auch die Fahrplaninformationen, wann wo welcher Zug abfährt oder ankommt, müsse sie noch besser lernen, um es genauso gut drauf zu haben wie die langjährigen Ehrenamtlichen. „Es ist schon toll, was unsere Leute alles wissen“, sagt sie.

Derzeit verfügt die Biberacher Bahnhofsmission, die 2008 als 100. Bahnhofsmission in Deutschland gegründet wurde, über 13 ehrenamtliche Helfer – neun Frauen und vier Männer. „Ich hätte nichts dagegen, wenn es noch ein paar mehr würden“, sagt Tanja Asche. Wichtig für die Tätigkeit sei eine gewisse Sensibilität im Umgang mit Menschen, Offenheit und Freundlichkeit. Die Mitarbeit in der Bahnhofsmission ist rein ehrenamtlich. „Wir machen aber jedes Jahr gemeinsame Aktivitäten mit unseren Mitarbeitenden, außerdem erhalten sie Fortbildungen“, so die Leiterin.

Sozialer Brennpunkt

Dass der Bereich um den Biberacher Bahnhof zu manchen Tageszeiten auch sozialer Brennpunkt ist, hat Tanja Asche in den vergangenen Monaten bereits festgestellt. „Hier wird schon randaliert und vandaliert, mit einer leichten Tendenz zur Zerstörung“, sagt sie. Wobei in dieser Hinsicht in Aulendorf noch mehr los sei. „Wir stehen da aber auch im engen Austausch mit der Bundespolizei, die immer mal wieder mit Beamten im Bahnhofsbereich präsent ist.“

Träger der Biberacher Bahnhofsmission ist der Verein „In Via“ unter dem Dach der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Finanzierung läuft zum Großteil über Spenden. „Auch hier freuen wir uns über jede Unterstützung“, sagt die Leiterin.

Info: Geöffnet ist die Bahnhofsmission Biberach montags bis donnerstags von 9 bis 13.30 Uhr, freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Wer weitere Informationen zur Bahnhofsmission haben möchte, wendet sich an t.asche@invia-drs.de