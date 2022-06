Kulturliebhaber können sich am Samstag, 18. Juni auf ein abwechslungsreiches Programm bei „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ freuen. Das teilt die Stadt mit. Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstler mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Am Samstag, 18. Juni, tritt der Tanzsportverein Risstino e.V. auf dem Schadenhof auf.