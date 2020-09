Tammam Azzam: Seine Werke zeigen die Welt, wie sie ist

Die Ausstellung ist noch bis 4. Oktober im Komödienhaus am Viehmarktplatz in Biberach zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Weitere Infos gibt es unter: www.kunstverein-biberach.de