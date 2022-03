Talkrunde Weltmeisterin Laura Süßemilch und Olympiasieger Lars Riedel

Der Landkreis Biberach und der Sportkreis veranstalten am Freitag, 1. April, um 18 Uhr eine gemeinsame Sportlerehrung. Die kreisbesten Sportlerinnen und Sportler werden in der Gemeindehalle Ummendorf geehrt. Die Veranstaltung wird für die Vereine und alle Interessierten via Livestream unter www.biberach.de und über den YouTube-Kanal des Landratsamts Biberach übertragen.

„Im letzten Jahr fand unsere erste digitale Sportlerehrung statt. Es freut uns ganz besonders, dass die diesjährige Sportlerehrung nicht nur digital, sondern für die Sportlerinnen und Sportler live stattfinden kann“, werden die Präsidentin des Sportkreises Elisabeth Strobel und Landrat Heiko Schmid in der Pressemitteilung des Landratsamts zitiert. Die Sportlerehrung verstehe sich als Dankeschön an die Sportlerinnen und Sportler, die mit ihren regionalen, nationalen und internationalen Erfolgen den Land- und Sportkreis bestens repräsentierten. „Deshalb ist es uns besonders wichtig, unseren Dank und unsere Anerkennung persönlich zu überbringen.“ In diesem Jahr werden die Leistungen von etwa 75 Sportlerinnen und Sportlern gewürdigt.

„Ebenso besonders freut uns, dass wir zwei besondere Ehrengäste für unsere Veranstaltung gewinnen konnten. Laura Süßemilch, Welt- und Europameisterin in der Mannschaftsverfolgung im Bahnradvierer, und Lars Riedel, Diskus-Olympiasieger und fünffacher Weltmeister, werden ihre Erfahrungen in einer Talkrunde teilen“, berichten Strobel und Schmid.

Neben der Auszeichnung von Mannschaften und Einzelsportlern werden Schülerinnen und Schüler mit dem Hilde-Frey-Sportpreis ausgezeichnet. Ebenso werden an diesem Abend der Anerkennungspreis für besonderes Engagement der Kreissparkasse Biberach sowie der EnBW-Sportpreis verliehen. Durch das Programm führt wie in den vergangenen Jahren Moderator Johannes Riedel.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3-G-Regel statt. Der entsprechende Impf-, Genesenen- oder Testnachweis wird vor dem Zugang zur Halle geprüft.