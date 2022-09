Talfeldverlag bringt neues Buch raus

Der Biberacher Talfeldverlag hat ein neues Werk veröffentlicht: „Italienreise anno 1958“ vom in Biberach lebenden Autor Hartmut Löffel. Das teilt der Autor mit.

Eine ganz besondere Reise ist es: Hartmut Löffel, damals Student, und sein Onkel, Maler und Professor Manfred Henninger, machen sich auf den Weg nach Italien. Auf dem Schiffsdeck geht es zuerst von Neapel nach Lipari und dann hinüber nach Sizilien, im Zug weiter nach Palermo und am Ätna vorbei bis in die kleine Stadt Tropea am italienischen Stiefel, berichtet der Autor.

Und wie ergeht es den beiden? Im Unterschied zum weltmännischen Onkel ist der Unerfahrene von Anfang an in haarige Abenteuer verwickelt, doch ebenso in schwierige Gespräche, auch über die entstehende Malerei. Schon in seinen letzten Büchern, wie „Streifzüge und Streifflüge“ oder „Zuspitzung“, lässt Hartmut Löffel sich in seinen Geschichten von seinem eigenen Leben inspirieren, wie er mitteilt. In dieser Geschichte schwankt der Protagonist immer wieder zwischen gegensätzlichen Empfindungen - Wechselbäder der Gefühle gibt es damit auch für die Lesenden, so Löffel. Im Buchhandel ist das Buch „Italienreise anno 1958“ mit der ISBN 978-3-96921-009-3 erhältlich.