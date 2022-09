Tagesmütterverein kann bei Betreuungsproblemen helfen

In den Kindertagesstätten herrscht vielfach Fachkräftemangel. Kann die Kindertagespflege, die im Landkreis Biberach im Tagesmütter- und Elternverein organisiert ist, Eltern helfen, die für ihr Kind keinen Kitaplatz finden? Diese Frage beantwortet Heike Scharfe, Geschäftsführerin des Vereins, mit „Jein“.

„Ja, weil Kindertagespflegepersonen generell flexibel auf Wünsche der Eltern reagieren können“, so Scharfe. Allerdings sei das Betreuungsangebot in der Kindertagespflege nur bei den unter dreijährigen Kindern eine rechtlich unkomplizierte Sache. „In diesem Fall haben Eltern ein sogenanntes Wunsch- und Wahlrecht, ob sie die Betreuung über eine Krippe oder eine Kindertagespflegeperson wünschen“, sagt Scharfe. Bei den über Dreijährigen sei die zuständige Gemeinde in der Pflicht das Betreuungsangebot zu stellen und eine Tagesmutter oder ein Tagesvater sei nur als ergänzende Betreuung gedacht. „Wenn die Gemeinde aber den Platz, wie gerade oft der Fall, aus nachvollziehbaren Gründen nicht bieten kann, ist eine Betreuung auch über die Kindertagespflege möglich“, so die Geschäftsführerin des Vereins.

Kaum Kapazitäten

Das Nein stehe für den Umstand, dass die Kindertagespflegepersonen, die im Landkreis Biberach zur Verfügung stehen, selbst kaum Kapazitäten haben, um „mal eben“ noch weitere Kinder aufzunehmen, sagt Scharfe. „Sie dürfen maximal fünf Kinder gleichzeitig betreuen und im Sharing zehn Kinder angemeldet haben.“ Der Tagesmütterverein im Landkreis Biberach hat in manchen Regionen ebenfalls großen Bedarf an weiteren Personen, die im häuslichen Umfeld Kinder betreuen können.

Die Bandbreite des Betreuungsumfangs der in der Regel selbstständigen Tagesmütter und -väter geht von ein bis zwei Tagen in der Woche bis annähernd Vollzeit mit 50 Stunden Betreuung wöchentlich. Jede und jeder entscheidet aufgrund der ganz persönlichen Situation, wie viel sie oder er anbieten kann und will.

Was Gemeinden tun können

Einige Gemeinden im Landkreis haben ein sogenanntes Strukturförderprogramm, um Tagesmütter und Tagesväter in ihrem Ort finanziell zu unterstützen und somit das Betreuungssystem vor Ort zu stärken. In Einzelfällen ist die Möglichkeit der Anschlussbetreuung in der Kita durch eine Kindertagespflegeperson grundsätzlich gegeben. „Da diese Art der Betreuung aber nur auf die Zeit der fehlenden Fachkräfte begrenzt ist, muss sich die betreffende Kindertagespflegeperson gut überlegen, ob sie sich darauf einlässt“, so Scharfe. Fakt sei: Kindertagespflegepersonen sind nach Paragraf 7 des Kitagesetzes keine pädagogischen Fachkräfte und können deshalb nicht langfristig in Kitas eingesetzt werden.

Grundsätzlich gilt: Welche Ressourcen durch die Kindertagespflege generiert werden können, ist sehr individuell und kann nur durch ein persönliches Gespräch geklärt werden. Beim Tagesmütter- und Elternverein im Landkreis Biberach ist Heike Scharfe Ansprechperson. Sie berät Gemeinden über die Möglichkeiten oder interessierte Personen, die Zeit und Lust zur Betreuung von Kindern haben, über die Qualifizierung. Der Verein ist im gesamten Kreisgebiet tätig und vermittelt rund 170 Kindertagespflegepersonen, die überwiegend selbstständig in ihren eigenen Räumen fremde Kinder betreuen. Zurzeit werden bereits etwa 460 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren in der Kindertagespflege betreut.

Weitere Infos bei Heike Scharfe, 07351/5399491, E-Mail Heike.scharfe@tagesmuetter-bc.de und unter www.tagesmuetter-bc.de