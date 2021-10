Tagesmütterverein feiert in neuen Räumen

Der Tagesmütter- und Elternverein (TMV) im Landkreis Biberach feiert sein 20-jähriges Bestehen am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 14 Uhr mit einem Tag der offenen Tür in den neuen Räumen in die Freiburger Straße 35 in Biberach.

„Der Tagesmütter- und Elternverein im Landkreis Biberach ist für die Qualifizierung, Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen (TPP) im Landkreis Biberach zuständig“, sagt Heike Scharfe, Vorsitzende und pädagogische Geschäftsführerin. Die Landesregierung Baden-Württemberg habe – als eines der letzten Bundesländer – entschieden, dass die Qualifizierung auf 300 Unterrichtseinheiten angehoben wird. „Wir freuen uns darauf, Raum für noch mehr praxisbezogene Inhalte, beispielsweise, was die pädagogische Tagesgestaltung betrifft, zu haben.“

Zunächst sind 50 Unterrichtseinheiten tätigkeitsvorbereitend notwendig. Danach treffen die TPP und der TMV gemeinsam die Entscheidung, ob die Qualifizierung zur TPP passend ist. Die folgenden Kurseinheiten sind tätigkeitsbegleitend konzipiert. Die Besonderheit in der Kindertagespflege sei, dass die Kinder in einer kleinen Gruppe und flexibel betreut werden können. Die TPP benötige vor allem Freude am Umgang mit Kindern und Wissen über die rechtlichen und pädagogischen Hintergründe, sowie die administrativen Abläufe in der Kindertagespflege. „Erfahrungsgemäß lässt sich die Kindertagespflege, sprich die qualifizierte Betreuung von anderen Kindern im eigenen Haushalt, gut mit der Situation der TPP, die oftmals selbst kleine Kinder betreut, kombinieren“, so Scharfe.

Zur Rolle des TMV sagt sie: „Wir sehen uns als verlässlicher Ansprechpartner, in allen Belangen rund um das Thema Kindertagespflege.“ Das sei nur möglich, weil es seit vielen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Kreisjugendamt und der wirtschaftlichen Jugendhilfe, gebe.

Noch immer sei die Nachfrage nach qualifizierten TPP, überwiegend im Bereich der unter Dreijährigen (U3), insbesondere in den größeren Gemeinden, höher als das Angebot. Es starten regelmäßig vorbereitende Kurse.

15 Frauen, zwei Männer und die Frauenunion gründeten im Oktober 2001 den TMV, um die fehlende Kinderbetreuung im Landkreis Biberach zu ergänzen. Die Zahl der aktiven, qualifizierten Tagespflegepersonen sei von 19 (2002) auf 156 (2021) gestiegen., so Scharfe. Zum 1. März 2021 wurden 426 Kinder im Landkreis betreut. „Im Bereich der U3-Jährigen sind es 333 Kinder, im Ü3-Bereich 47 Kinder und im Alter zwischen sechs und 14 Jahre sind es 46 Kinder.“

Auch die Qualifizierung wurde im Lauf der Jahre umfangreicher. Anfänglich waren es 62 Unterrichtseinheiten, nun sind es 300. Inhalte der Qualifizierung sind unter anderem pädagogische Alltagsgestaltung, Entwicklungspsychologie und Informationen zu rechtlichen Grundlagen. „Zur Betreuung von „fremden“ Kindern im eigenen Haushalt gehören ebenfalls Fähigkeiten zur Selbstreflexion und Kenntnisse,zum Thema Schweige- und Aufsichtspflicht. „Wichtig ist, dass sich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr zum Guten verändert haben, so dass die Kindertagespflege als Ergänzung zu anderen Institutionen vermehrt mitgedacht wird,“ sagt Scharfe.

Seit 1. August 2013 gibt es den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. „Die Eltern können von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind zwischen dem ersten und dritten Geburtstag entweder in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege, sprich bei einer Tagesmutter, oder einem Tagesvater, betreuen lassen“, so Scharfe.

Am 1. April 2002 wurde eine Stelle zur Beratung, Vermittlung und Qualifizierung von Tagesmüttern geschaffen, mit dem Ziel, eine verlässliche Anlaufstelle für TPP, Eltern und Alleinerziehende zu haben und eine passende Vermittlung zu ermöglichen.

„Zwischenzeitlich sind wir als Team von einer Person auf acht Mitarbeiterinnen in Teilzeit gewachsen“, sagt Scharfe. Dadurch sei auch der Platzbedarf der Beratungsstelle gewachsen. Im Sommer 2021 erfolgte deshalb der Umzug in die Räume in der Freiburger Straße 35. Diese können alle TPP, Interessierten und Kooperationspartner beim Tag der offenen Tür besichtigen, sowie das neue Team und die Arbeit des TMV kennenlernen.