Tag des Abschieds für TG Biberach

Das letzte Heimspiel für die Landesliga-Handballer der TG Biberach in dieser Saison am Samstag, 30. April, gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim (Anwurf: 19.30 Uhr) bedeutet einen Abschied in vielerlei Hinsicht. Für die Biberacher Handballfans bietet sich zum vorerst letzten Mal die Möglichkeit ein Männerspiel in der altehrwürdigen PG-Halle zu erleben.

Das letzte Saisonspiel in heimischen Gefilden bedeutet zugleich auch Abschied von handelnden Personen zu nehmen. Neben einigen Spielern wird das TG-Trainer/Teammanager-Gespann Gabriel Senciuc und Arno Uttenweiler letztmals in der PG-Halle an der Seitenlinie stehen. Zur neuen Saison wird Harald Michaeler neuer TG-Coach, Teammanager wird Maurizio Reinhold (SZ berichtete). Neu wird ab September auch die Spielstätte der TG sein. Diese spielt künftig in der neu erbauten Mali-Sporthalle.

Sportlich gesehen ist das Spiel gegen die Gäste um Ex-TG-Coach Cosmin Popa mittlerweile ohne Relevanz. Mit dem Sieg der SG Herbrechtingen-Bolheim am vergangenen Wochenende beim HC Hohenems sind nahezu sämtliche Würfel in der Landesliga gefallen. Die SG Lauterstein II ist verdienter und souveräner Meister, sicherer Absteiger in die Bezirksliga ist die HSG Friedrichshafen-Fischbach und Stand heute auch die österreichischen Teams aus Feldkirch und Hohenems. Aufsteiger aus der Bezirksliga ist der SC Lehr, aus der Verbandsliga kehrt der SC Vöhringen als Absteiger zurück. Somit gibt es zukünftig zwei weitere Derbys für die TG Biberach.

Lange Zeit dümpelte die Popa-Truppe geschwächt durch Verletzungs- und Krankheitspech auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ähnlich wie bei den Rißstädtern kamen die Gäste durch fehlende Schiedsrichter und Spielabsagen wegen Corona nie in einen Rhythmus. Dieser stellte sich erst in den vergangenen Wochen ein und prompt katapultierte sich die SG dann auch mit einer Siegesserie aus dem Tabellenkeller und steht nun gleichauf mit Biberach im Tabellenmittelfeld.

Für die TG gilt es die zuletzt eher sparsamen Darbietungen vergessen zu machen und das Kapitel 50 Jahre PG-Halle möglichst mit einem Sieg abzuschließen, auch um Senciuc und Co. gebührend zu verabschieden.