Tafelläden in der Region öffnen wieder

Menschen mit kleinem Budget können jetzt wieder bei den Tafeln einkaufen. Der Kreisverband Biberach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) öffnet die zuletzt geschlossenen Läden im Kreis wieder. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nachdem am 7. Mai der Tafelladen in Bad Schussenried wieder geöffnet worden war, ist es in Biberach am Mittwoch, 13. Mai, soweit. In Riedlingen wird ab Samstag, 23. Mai, wieder Ware angeboten.

Dass die Tafeln schließen mussten, hat die Corona-Wochen für manche noch viel schwieriger gemacht. Daniela Ruf

„Dass die Tafeln schließen mussten, hat die Corona-Wochen für manche noch viel schwieriger gemacht“, sagt Daniela Ruf, die beim DRK-Kreisverband Biberach den Bereich Sozialarbeit leitet. „Es war dringend notwendig, dass wir in dem Bereich wieder helfen können.“

Diese Regeln müssen eingehalten werden

Wie in jedem anderen Laden müssten auch in den Tafelläden Infektionsrisiken so gut wie möglich gesenkt werden. Das DRK schütze hier ebenso seine Kundschaft wie auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Läden, heißt es in der Pressemitteilung.

Wir haben deutlich gemacht, dass Ehrenamtliche mit Vorerkrankungen oder erhöhtem Risiko erst einmal pausieren müssen. Conny Weber

Wie sich das Team in Biberach vorbereitet hat

In Biberach öffnen die Türen der Tafel am Mittwoch, 13. Mai, um 11 Uhr. Laut Mitteilung hat sich das Team vor Ort gut vorbereitet. Denn unter den ehrenamtlichen Helfern seien einige nicht mehr die jüngsten: „Wir haben deutlich gemacht, dass Ehrenamtliche mit Vorerkrankungen oder erhöhtem Risiko erst einmal pausieren müssen“, berichtet Conny Weber, ehrenamtliche Kreissozialleitung beim DRK. „Wir betreiben die Läden in der nächsten Zeit mit einem kleineren Team. Das hat auch Vorteile – so können wir die Abstandsregeln besser einhalten.“

Tafeln haben einmal pro Woche geöffnet

Einmal pro Woche sollen die Tafeln nun wieder geöffnet sein: in Biberach immer mittwochs von 11 bis 13.30 Uhr. In Bad Schussenried beginnt der Verkauf donnerstags um 16 Uhr – an Feiertagen gibt es einen Ausweichtermin. Ab 23. Mai öffnet die Riedlinger Tafel samstags um 11 Uhr.

Wie das Geschäft in Bad Schussenried wieder angelaufen ist

Wie der Verkauf unter strengen hygienischen Bedingungen funktionieren kann, hat das Tafel-Team laut Pressemitteilung bereits bei der Wiedereröffnung in Bad Schussenried getestet. Im Vorfeld wurde der Laden umgestellt und es wurde ein separater zweiter Raum geschaffen.

Mehr entdecken: 500 Masken für Tafelläden

Dort werden ab sofort die gespendeten Lebensmittel für den Verkauf vorbereitet, sortiert und erhalten Preisschilder. Vor dem Laden wurde eine Wartezone eingerichtet, mit Markierungen am Boden, damit die Abstände eingehalten werden.

Kundenzahl im Geschäft wird begrenzt

Eingelassen wurden laut Pressemitteilung immer nur zwei Kunden gleichzeitig. An der Kasse trennte ein transparenter Schutzvorhang die Kundschaft vom Verkaufsteam. Einkaufskörbe wurden laut Mitteilung nach jedem Besuch desinfiziert. Etwa 20 Kunden habe man in Schussenried auf diese Weise nach und nach versorgen können.

Es muss sich noch herumsprechen, dass die Tafel wieder geöffnet ist. Daniela Ruf

„Es muss sich noch herumsprechen, dass die Tafel wieder geöffnet ist“, berichtet Ruf, die selbst dort war. „Einige unserer Kunden haben trotzdem den Weg zu uns gleich wieder gefunden.“ Was sie schön fand: Die Regale waren beim ersten Termin bereits gut gefüllt.

Lieferanten sind alle wieder mit an Bord

Das DRK hatte im Vorfeld die bisherigen Lieferanten angeschrieben oder besucht – und alle waren gleich wieder mit dabei, berichtet Ruf. „Es war wirklich schön zu erleben, wie die Leute reagiert haben und wie die Tafelarbeit auch jetzt von allen mitgetragen wird.“