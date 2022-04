Taekwondo-Team der TG Biberach kehrt mit 19 Medaillen zurück

Mit 19 Medaillen, darunter sechs Goldene, sind die Taekwondo-Kämpfer der TG Biberach von den württembergischen Vollkontakt-Meisterschaften zurückgekehrt. Diese wurden diesmal in Ulm ausgetragen.

Die TG Biberach schickte eine Delegation von 19 Sportlern und vier Trainern nach Ulm. Besonders stark vertreten waren die Biberacher in den Jugendklassen der Elf- bis 17-Jährigen und konnten dort viele Siege feiern. Nach seinem DM-Bronzegewinn vor ein paar Wochen konnte Sergey Kupreev auch in Ulm einen großen Erfolg verbuchen. Er blieb in der Schwergewichtsklasse der Jugend A (+78 Kilogramm) ungeschlagen und holte sich so den Titel. Auch in der Jugend A (-78 Kilogramm) ging Gold nach Biberach: Petar Nuic überzeugte dabei mit kräftigen Tritten zur Weste und geschickt platzierten Kopftreffern. Marko Jedud, der in der gleichen Klasse an den Start ging, erkämpfte Bronze.

Ebenfalls über den Titel freuen konnte sich Alec Huck. Der elfjährige Biberacher überzeugte in der Jugend B (bis 41 Kilogramm). Auch in den weiblichen Jugendklassen konnte die TG drei Landesmeisterinnen stellen: Isabell Rau, Vanessa Popp und Nour Elyakine Ghadhab.

Knapp den Landesmeistertitel verpassten die Geschwister Silina und Mohammad Khater. Beide legten laut Mitteilung einen top Start hin und überzeugten besonders im vorzeitig gewonnen Halbfinale – Silina Khater gewann 26:2 und Mohammad Khater 24:3. Nur im Finale mussten sich die Geschwister jeweils geschlagen geben und sicherten sich so Silber. Nur ein Treffer trennte Jayson Neumüller vom Titel. Der Biberacher zeigte eine sehr starke Leistung und unterlag unglücklich im Finale bei einem Stand von 8:9. Dies bedeutete auch für ihn Silber.

Ebenfalls Silber erkämpften sich Lejs Zekic, Do Hyeon Yun, Magdalena Huck, Simav Sheikibrahim, Daniel Dill und Yahia Ghadhab in der Jugend sowie Paul Hirsch bei den Männern. Bronze steuerten Victor Krakhmal und Nikolina Zrimic bei. Mehr als zufrieden waren die Biberacher Trainer mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge und freuten sich am Ende auch über den vierten Platz in der Mannschaftswertung.