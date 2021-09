Tabellenführer Türkspor Biberach gewinnt Spitzenspiel in Hürbel

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat Tabellenführer Türkspor Biberach den Verfolger SGM Reinstetten/Hürbel mit 4:1 in die Schranken gewiesen. Der neue Zweitplatzierte FV Rot zog nach seinem 6:0-Erfolg gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III an der spielfreien SGM Tannheim/Aitrach in der Tabelle vorbei.

SGM Reinstetten /Hürbel – Türkspor Biberach 1:4 (1:1). Das am Ende zu deutliche 4:1 für den Tabellenführer spiegelt eigentlich den Spielverlauf nicht ganz wider. Die Platzherren boten vor einer stattlichen Zuschauerkulisse im vom Kampf geprägten Spitzenspiel lange Zeit Paroli. Die SGM zeigte nach dem raschen 0:1, einem Freistoß in den Torwinkel, gute Moral und kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch zum gerechten Ausgleich. Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten brachte dann aber die Gäste auf die Siegesstraße. Tore: 0:1, 1:2, 1:4 Halil Ayan (5., 65., 90./FE), 1:1 Jannik Rauß (45.+2), 1:3 Ilyas Aksit (69.). Res.: 0:3.

FV Rot – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III 6:0 (3:0). Der FVR erwies sich vor allem im ersten Durchgang meisterlich im Auslassen klarer Torchancen. Die Gäste agierten nach Wiederanpfiff zunächst auf Augenhöhe, doch mit dem 0:4 erlosch deren Gegenwehr. Torwart Jonas Weiß verhinderte eine noch höhere Niederlage für sein Team. Tore: 1:0, 5:0, 6:0 Alexander Thanner (7., 80., 83./FE), 2:0 Timo Dürr (33.), 3:0 Daniel Novotny (40.), 4:0 Kankang Minteh (70.).

SV Fischbach – SGM Sießen/Wain 3:0 (1:0). Im einem zerfahrenen und spannenden Kellerduell machte erst Dominik Müller mit einem Doppelpack in der Endphase den Sack zum ersten Saisonsieg zu. Tore: 1:0 Patrick Zentner (7.), 2:0, 3:0 Dominik Müller (87., 90.).

SGM Rot/Haslach II – FC Inter Laupheim 1:2 (1:2). Der Gast war in den ersten 45 Minuten spielerisch überlegen. Die im weiteren Spielverlauf ebenbürtige SGM kam durch einen direkt verwandelten Freistoß aus circa 25 Metern noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Der Sieg des Kontrahenten geriet aber trotzdem nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Tore: 0:1 Halit Baykara (5.), 0:2 Süleyman Mutlu (29.), 1:2 Nico Kiefer (35.).

SV Rissegg – SF Schwendi II 2:3 (2:1). Die Partie fand bereits am 2. September statt, das Duell der Reserven (0:3) am 1. September.