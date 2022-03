Tabellenführer kommt nach Biberach

Nach dem in der Vorwoche coronabedingt ausgefallenen Spiel bei der Neckarsulmer Sport-Union II treffen die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach nun am Samstag in heimischer Halle auf den aktuellen Tabellenführer, die SG H2Ku Herrenberg II. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der PG-Halle.

Die Herrenbergerinnen sind in dieser Saison das Maß der Dinge in der Württembergliga. Mit großem Vorsprung und mit aktuell 36:2 Punkten kann man sich quasi bereits jetzt als Aufsteiger in die Oberliga feiern lassen. Das junge Team ist in allen Mannschaftsteilen sehr gut und auch mehrfach gut besetzt. Gern erinnert man sich auf TG-Seite allerdings an das Hinrundenspiel in Herrenberg, denn die einzige Saisonniederlage der SG geht überraschenderweise auf das Konto der TG-Frauen, die damals in letzter Sekunde hoch verdient mit einem Treffer gewinnen konnten.

Das dürfte dieses Mal allerdings ein aussichtsloses Unterfangen werden, auf zu viel Personal muss das TG-Trainerteam am Samstag verzichten. „Gleich auf mehreren Positionen werden wir improvisieren müssen, unter anderem auch im Tor. Dennoch, das Team hat sich am Dienstag entschlossen, anzutreten, was für den Sportsgeist der Mannschaft spricht“, sagt Chefcoach Florian Nowack. „So werden wir dieses Mal zwar keinen Sieg als Ziel ausgeben, aber mit Sicherheit dennoch alles geben, um die Gäste so lange es geht zu ärgern.“