Tabellenführer kommt in die Biberacher PG-Halle

Ein ungewöhnliches Wochenende mit gleich zwei Spielen steht für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach an. Am Samstag kommt der aktuelle Tabellenführer und designierte Meister Herrenberg II zu Besuch. Anpfiff in der heimischen PG-Halle ist um 17.30 Uhr. Am Sonntag geht es für den Tabellenfünften Biberach dann zu den Sportfreunden aus Schwaikheim, gegen die die TG in dieser Saison erstmals antreten wird (Anpfiff: 15 Uhr).

Der Zweitliganachwuchs aus Herrenberg ist in dieser Saison das Maß aller Dinge in der Württembergliga. Aktuell steht das Team von Trainerin Melanie Schittenhelm mit 41:3 Punkten auf dem ersten Platz der Tabelle und ist damit so gut wie sicher Meister und Aufsteiger in die Baden-Württemberg-Oberliga. Mit acht Siegen am Stück startete Herrenberg II, dessen beste Torschützin Laureen Kappus (104 Treffer) ist, in die Saison, ehe man sich am neunten Spieltag das bislang einzige Mal geschlagen geben musste. In der Herrenberger Markweghalle gelang dieses Kunststück in der Hinrunde den Biberacherinnen mit einem 22:21. Vor allem die Ausgeglichenheit und die Breite im Kader sind die Stärken der SG, gleich acht Spielerinnen haben bisher mehr als 40 Treffer erzielt.

Punkte plant die TG angesichts der klaren Außenseiterrolle gegen Herrenberg II nicht ein. In personeller Hinsicht muss die TG auf mehrere Spielerinnen verzichten. Die A-Jugendliche Leonie Kuhn dürfte nach ihrer leichten Knieverletzung dagegen wieder fit sein. „Wir wollen zu Hause ein gutes Spiel zeigen, unabhängig vom Gegner. Die Saison neigt sich dem Ende zu, so gilt es, jedes Spiel zu genießen“, ist sich das Trainerteam um Chefcoach Florian Nowack einig. „Selbstverständlich müssen wir aber auch das zweite Spiel am Sonntag auf dem Schirm haben.“

Sonntagsgegner Schwaikheim, gegen den das Hinrundenspiel im Dezember vergangenen Jahres wegen der Corona-Lage abgesagt wurde, steht mit 22:18 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Überraschend verlor das Team von Trainer Manuel Schmidt zuletzt gegen Neckarsulm II und Remshalden. Umso höher dürfte nach Ansicht von TG-Chefcoach Nowack die Motivation sein, gegen Biberach wieder zu punkten. Beste Schützinnen bei den Sportfreunden sind Lara Gerstberger (96 Tore) und Janina Eggstein (91).