Tabellenführer FCB empfängt Schlusslicht

Tabellenführer FC Bellamont trifft in der Fußball-Kreisliga A I am kommenden Spieltag auf den SV Ellwangen im Derby. Verfolger Ummendorf spielt bei der SGM Rot/Haslach. Die SGM Muttensweiler/Hochdorf tritt beim FC Wacker Biberach an. Anpfiff ist bei allen Spielen am Sonntag um 15 Uhr.

Spannend ist es an der Tabellenspitze der Kreisliga A I. Drei Mannschaften trennt immer noch nur ein Punkt. Der FC Bellamont, der TSV Ummendorf und die SGM Muttensweiler/Hochdorf haben derzeit den Rest der Liga fest im Griff.

Der FC Wacker Biberach, der Gastgeber gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf ist, hat bereits vier Zähler weniger auf dem Konto als das Gästeteam. Schon daran sieht man, unter welchem Zugzwang Wacker steht. Aber auch die SGM braucht Punkte, um den schnellen Schritten der beiden vor ihm liegenden Konkurrenten weiter folgen zu können.

Große Unterschiede

Der noch ungeschlagene FC Bellamont empfängt den Nachbarverein SV Ellwangen. Größer könnten die Unterschiede nicht sein. Bellamont ist Tabellenführer, Ellwangen ist Schlusslicht mit einem Punkt. Nur die Tatsache, dass sich der FCB in Erlenmoos sehr schwer tat und der Derbycharakter sorgen für Spannung in dieser Paarung.

Der TSV Ummendorf scheint so langsam Fahrt aufzunehmen. Der 5:0-Sieg gegen den FC Wacker Biberach scheint in diese Richtung zu deuten. Der Tabellenzweite tritt bei der SGM Rot/Haslach an. Um ganz vorn zu bleiben, reichen Unentschieden nicht. Das weiß auch der TSV Ummendorf. Die SGM hat neben drei weiteren Mannschaften elf Punkte und bräuchte zumindest ein Remis, um nicht an Boden zu verlieren. Das Spiel findet in Rot an der Rot statt.

Illertalern bleibt nur die Außenseiterrolle

Der SV Erolzheim holte gegen den SV Kirchdorf einen Punkt. Das Remis half keiner Mannschaft wirklich weiter. Jetzt steht das schwere Heimspiel gegen den SV Winterstettenstadt auf dem Terminplan. Der SVW steht gut im Saft und will die Punkte aus Erolzheim unbedingt mitnehmen. Den Illertalern bleibt da nur die Außenseiterrolle.

Bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen läuft es einfach nicht rund. Selbst wenn man nah dran an etwas Zählbarem ist, sind beim Schlusspfiff die Punkte beim Gegner. Die SGM hat ein Auswärtsspiel beim SV Dettingen II zu bestreiten Die Dettinger „Zweite“ kann meist nur eine Halbzeit lang den Spielverderber spielen.

Spielstarke Gäste

Auch beim dritten Illertalverein, dem SV Kirchdorf, verläuft die Saison bisher alles andere als rosig. Die Gastmannschaft vom FV Biberach II kommt hingegen so langsam in Tritt. Der 3:1-Sieg gegen die LJG Unterschwarzach ist ein weiteres Indiz dafür. Die Kirchdorfer brauchen einen guten Tag, um die spielstarken Gäste in Verlegenheit zu bringen.

Der SV Stafflangen wird von der LJG Unterschwarzach besucht. Der 5:1-Sieg des SVS in Ellwangen war mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das vordere Tabellenmittelfeld ist jetzt die Heimat der Stafflanger. Unterschwarzach ist im hinteren Mittelfeld anzutreffen. Es könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden.