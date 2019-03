Tabellenführer trifft auf Schlusslicht

Am vergangenen Wochenende sind die Mannschaften der Fußball-Kreisliga B II wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Mit der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren hat sich auch gleich ein neuer Tabellenführer gefunden, der den spielfreien SV Ellwangen einholen konnte.

Der 17. Spieltag wird am Sonntag um 13.15 Uhr in Schemmerhofen mit der Partie SGM Schemmerhofen/Ingerkingen gegen den SV Rissegg eingeläutet. Beide Mannschaften sind mit einer 0:1-Niederlage aus der Winterpause gestartet und möchten nicht direkt in einen Negativtrend rutschen. Zudem sind beide Teams direkte Tabellennachbarn auf den Plätzen vier und fünf. Das Hinrundenspiel konnte die SGM in Rissegg mit 1:0 gewinnen.

Weiter geht es um 15 Uhr (wie bei allen restlichen Spielen) mit dem TSV Hochdorf, der den SV Ellwangen empfängt. Für die Gäste ist dies das erste Spiel nach der Winterpause, sie kommen also fit und ausgeruht nach Hochdorf. Die Gastgeber hingegen kamen am vergangenen Spieltag in Attenweiler mit 1:6 unter die Räder. Das Hinrundenspiel gewann Ellwangen mit 5:2. Der neue Tabellenführer SGM Attenweiler/Oggelsbeuren reist am Sonntag zum Schlusslicht SV Orsenhausen. Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage nicht sein. Orsenhausen ist mit zwei Punkten und -39 Toren Inhaber der roten Laterne, während die SGM mit 36 Punkten und +35 Toren die Tabelle anführt. Das Hinrundenspiel ging mit 4:0 an die SGM.

Keine allzu abwegige Vorstellung

Der FC Inter Laupheim empfängt am Sonntag den SV Baustetten II. Auch diese beiden Teams finden sich in der Tabelle direkt nebeneinander auf Platz sechs und sieben wieder. Baustetten II könnte mit einem Sieg an den Laupheimern vorbeiziehen. Wenn man das Hinrundenspiel als Maßstab nimmt, keine allzu abwegige Vorstellung: Baustetten II gewann mit 8:3.

Die SF Sießen spielen gegen den SV Fischbach. Es ist das Duell der Teams auf den Plätzen zehn und zwölf. Die Fischbacher stehen aber mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis da. In der Hinrunde konnte Sießen die Punkte mit einem 4:1-Sieg aus Fischbach entführen.

Die SF Schwendi II bekommen es mit der SGM Reinstetten/Hürbel zu tun. Schwendi II konnte in der vergangenen Woche auswärts beim Tabellenvierten SV Rissegg gewinnen, während die SGM mit einer Niederlage gegen Inter Laupheim startete. Das Hinrundenspiel entschied Schwendi II mit 3:0 für sich.

Der FV Rot bei Laupheim ist am 17. Spieltag spielfrei.