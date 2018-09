Tabellenführer siegt in der Nachspielzeit

In der Fußball-Kreisliga B II hat die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren am achten Spieltag gegen den bisherigen Drittplatzierten, die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen, durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren - SGM Schemmerhofen/Ingerkingen 2:1 (0:1). Die Gäste hatten vor einer stattlichen Zuschauerkulisse bis zur Pause mehr vom Spiel. Dies änderte sich nach dem Wechsel, der Tabellenführer drückte auf den Ausgleich. Der nun defensiv ausgerichtete Kontrahent blieb aber bei seinen Kontern weiterhin torgefährlich. Erst durch ein Tor in der Nachspielzeit wahrte der Gastgeber seine weiße Weste. Tore: 0:1 Simon Maier (28.), 1:1 Thomas Wanner (73.), 2:1 Benjamin Rebel (90.+4). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Christian Keller (75., SGM Sch./Ing.). Res.: 3:5.

SGM Reinstetten /Hürbel – FV Rot 1:1 (0:0). In einer vom Kampf geprägten Partie egalisierten sich beide Teams. In der Schlussphase war die SGM bei zwei Kontern, die aber nicht konsequent zu Ende gespielt wurden, dem Siegtreffer näher. Tore: 0:1 Ensa Ceesay (54.), 1:1 Philip Fehnle (70.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Nico Miller (90.+4. FVR). Res.: 0:2.

SV Baustetten II – SV Ellwangen 1:2 (0:0). Die Torhüter Maximilian Baumeister (SVB II) und Christian Heinrich (SVE) hielten trotz Chancen auf beiden Seiten lange Zeit das 0:0. Der weiterhin ungeschlagene Gast wendete im Endspurt noch das Blatt zu seinen Gunsten. Tore: 1:0 Sven Schmid (75.), 1:1 Alexander Kiefer (82.), 1:2 Eryk Müller (86.). Res.: 2:1.

SV Rissegg – TSV Hochdorf 4:2 (1:2). Der SVR sorgte erst mit dem 4:2 kurz vor Schluss für die endgültige Entscheidung in einer zuvor spannenden und völlig offenen Partie. Tore: 0:1 Louis Ruß (6.), 1:1 Kevin Kästle (36.), 1:2 Julian Schmid (43.), 2:2 Marvin Jehle (60.), 3:2 Hubert Kania (68.), 4:2 Julian Adler (87.). Res.: 2:3.

SF Sießen – FC Inter Laupheim 1:1 (1:1). Die SFS hatten nach dem Wechsel ihre beste Phase, versäumten es aber, einen weiteren Treffer zu erzielen. Ansonsten war das faire Aufeinandertreffen, in dem nach einem Platzverweis in der 83. Minute unnötige Hektik aufkam, ausgeglichen. Tore: 0:1 Hakan Bayraktar (26.), 1:1 Marius Egger (27.). Bes. Vork.: FCI-Torwart Fahri Cebeci hält FE von Marius Egger, Gelb-Rot für Andrija Puljiz (83. FCI). Res.: 0:4.

SV Orsenhausen – SF Schwendi II 1:4 (0:2). Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht ganz wider, denn der SVO bot über weite Strecken Paroli. Der nie aufsteckenden Heimelf gelang noch der Ehrentreffer. Tore: 0:1 Daniel Schillinger (7.), 0:2,0:3 Lukas Teufel (35.,68.), 0:4 Niklas Göppel (85.), 1:4 Philipp Grundgeir (90.).