Tabellenführer Rot/Haslach gastiert beim FC Bellamont

In der Fußball-Kreisliga A I ist der Tabellenerste Rot/Haslach beim FC Bellamont gefordert. Diese Partie wird am Samstag ab 16 Uhr ausgetragen. Das Illertalderby zwischen Kirchdorf und Erolzheim steigt am Sonntag ab 11 Uhr. Zwischen Dettingen II und Winterstettenstadt rollt der Ball am Sonntag ab 13.15 Uhr, auf allen anderen Plätzen geht es um 15 Uhr los. Unter anderem in Ellwangen, wo die LJG Unterschwarzach zum Derby anreist.

Die SGM Rot/Haslach tritt beim FC Bellamont an. Der FCB startet behäbig in die Spielzeit, scheint aber mittlerweile den Schalter umgelegt zu haben. Die SGM hat erst zwei Gegentore hinnehmen müssen. Diese Zahl zeigt, wo die Stärke des Tabellenführers liegt. Sollten die Gastgeber einen Gegentreffer hinnehmen müssen, wird es schwer werden, noch zu Punkten zu kommen.

Der SV Kirchdorf empfängt im Illertalderby den inzwischen schwer angezählten Nachbarn aus Erolzheim. Kirchdorf konnte sich gegenüber der Vorsaison steigern, beim SV Erolzheim geht es mehr und mehr rückwärts. Die deutliche 2:5-Heimniederlage zuletzt gegen den SV Ellwangen ist das jüngste Beispiel dafür.

Der SV Dettingen II kehrte aus Ummendorf mit einer Niederlage heim. Das Schlusslicht tut sich schwer, über 90 Minuten gegen den Gegner die Oberhand zu behalten. Aber auch die Gäste vom SV Winterstettenstadt mussten am vergangenen Sonntag eine nicht unbedingt einkalkulierte Niederlage gegen den FV Biberach II verkraften. Winterstettenstadt hofft in diesem Auswärtsspiel auf drei Punkte.

Der SV Mittelbuch versucht im Heimspiel gegen den SV Stafflangen, die Zähler zu behalten. Der SV Stafflangen hat bisher noch keine Bäume ausgerissen, hat aber auch erst fünf Spiele bestritten. Wenn der SVS aber noch eine Offensive starten will, müsste der Grundstein in dieser Partie gelegt werden.

So richtig angekommen in der Kreisliga A I ist der Aufsteiger FV Biberach II. Nach einem etwas holprigen Saisonstart hat sich die Mannschaft bis auf den vierten Tabellenplatz hochgearbeitet. Das Gästeteam von der SGM Muttensweiler/Hochdorf liefert dagegen durchwachsene Ergebnisse ab und kommt über das Mittelmaß nicht hinaus. Wenn der FV Biberach II seine Spielstärke umsetzen kann, wird es schwer für die SGM.

Ebenso eine Überraschung im positiven Sinn ist die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II. Der dritte Tabellenplatz ist derzeit die Heimat der SGM. Jetzt kommt der TSV Ummendorf auf das Ochsenhauser Sportgelände. In diesem Spiel muss der TSV zeigen, wie viel Nachhaltigkeit in seinen vergangenen beiden Siegen steckt.

Im Soll liegt der Aufsteiger SV Ellwangen, was man vom Gästeteam LJG Unterschwarzach nicht gerade sagen kann. Vorletzter ist die LJG nach der Heimniederlage gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II. Da ist die Ausgangssituation des SV Ellwangen schon besser. Der SVE fertigte den SV Erolzheim auf eigenem Gelände mit 5:2 ab.