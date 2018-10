Tabellenführer Burgrieden ist entthront

Die Fußball-Kreisliga A II hat einen neuen Tabellenführer. Die SGM Warthausen/Birkenhard siegte beim bisherigen Ersten Burgrieden und steht jetzt selbst an der Spitze. Mettenberg gewann das Derby bei Wacker.

FC Wacker Biberach – SG Mettenberg 2:3 (2:2). Das Spiel machte der FC Wacker, die Punkte nahm aber Mettenberg mit. Die Gäste verstanden es, immer wieder mit ihren Kontern die Hausherren in Verlegenheit zu bringen. Als die Gastgeber den Siegtreffer unbedingt erzielen wollten, machte die SGM (81.) das 2:3. Tore: 0:1 Simon Fischer (7.), 1:1 Markus Maichle (22. FE), 1:2 Tobias Guggenmoser (24.), 2:2 Daniel Rulani (45.), 2:3 Abed Ouggad (81.). Res.: 4:5.

SV Mietingen II – SV Sulmetingen II 1:1 (0:0). Die Gastgeber waren im ersten Durchgang besser, versäumten es aber, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nach dem Wechsel erzielte SVM-Spieler Toni Zeitz in der 52. Minute das 1:0. Den Gästen gelang in der 61. Minute mit ihrer ersten Möglichkeit durch Robin Dehler der Ausgleich. Es folgte noch eine Drangphase des SV Sulmetingen II, jedoch ohne Torerfolg.

SC Schönebürg – SGM Laupertshausen/Maselheim 5:0 (2:0). Zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg kam der SCS. Kontinuierlich schraubten die Gastgeber das Ergebnis in die Höhe. Die Gäste konnten zu keinem Zeitpunkt gefährlich werden. Tore: 1:0 Michael Gaum (15.), 2:0, 4:0, 5:0 Tobias Hochdorfer (19., 60., 71.), 3:0 Simon Mohr (49.). Res.: 2:0.

SV Alberweiler – TSV Wain 2:0 (0:0). Nach zehn Minuten nahm die Heimelf das Heft in die Hand. Die sich bietenden Tormöglichkeiten blieben aber ungenutzt. Die gelb-rote Karte für den Gästespieler Timo Kammerer (65.) war dann der Knackpunkt des Spiels. Tore: 1:0 Michael Seidel (69.), 2:0 Marcel Siegler (85.). Res.: 3:2.

SV Äpfingen – SV Schemmerhofen 0:0. Der SVÄ war im ersten Durchgang klar überlegen, vergab aber die Chancen. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Derby. Die Heimelf hätte aufgrund der Überlegenheit in der ersten Halbzeit gewinnen müssen.

SV Burgrieden – SGM Warthausen/Birkenhard 2:5 (1:3). Gegen SGM-Spieler Jochen Hauler war kein Kraut gewachsen, er erzielte vier Tore. In der ersten Halbzeit waren die Gäste bissiger und gewannen mehr Zweikämpfe. Im zweiten Durchgang ließ es Warthausen/Birkenhard ruhiger angehen. Nach dem Anschlusstor wurde die Partie nochmals kurz spannend, doch die SGM setzte noch zwei Treffer drauf. Tore: 0:1, 1:2, 1:3, 2:5 Jochen Hauler (15., 29., 36., 89.), 1:1, 2:3 Maximilian Locherer (24.,77. FE), 2:4 Patrick Wilpert (79.).

SG Altheim/Schemmerberg – SF Bronnen 3:1 (1:0). In einem guten und kampfbetonten Spiel kam die SG durch zu einem verdienten Sieg. Nach dem Bronner Anschlusstor (84.) wurde die Partie nochmals spannend, aber fünf Minuten später machte die Heimelf alles klar. Tore: 1:0 Tobias Dobler (43.), 2:0 Christian Weimer (70.), 2:1 Eigentor (84.), 3:1 Christian Weimer (89. FE). Res.: 1:4.