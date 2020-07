T-Shirt, Kappies und Plüschbiber

T-Shirts und Kappen mit Biberlogo oder ein Plüschbiber zum Knuddeln – an der Tourist-Information im Rathaus gibt es eine große Auswahl an Biberach-Souvenirs. Ab sofort sind einige Souvenirs reduziert erhältlich. Die T-Shirts gibt es in Damen-, Herren- sowie Kindergrößen, wahlweise mit einem Biberlogo oder dem Slogan „klein.stark.oberschwäbisch.“ aufgedruckt. Neben den reduzierten T-Shirts, Kappen und Plüschbibern bietet die Tourist-Information noch weitere Artikel zum Verkauf an: etwa gezeichnete und gerahmte Stadtansichten, Rad- und Wanderkarten für Oberschwaben oder verschiedene städtische Publikationen. Für alle Nachwuchsbiber ist außerdem ein Latz mit Biberaufdruck erhältlich. Und anlässlich der Schützenzeit verwandelt sich der Plüschbiber zum Schützenbiber mit passenden blau-gelben Bändern zum Umhängen.