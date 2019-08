Türkspor startet gegen Tabellenführer in die Saison

Die SGM Tannheim/Aitrach geht als Tabellenführer in den zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B II. Und da wartet zu Hause mit Türkspor Biberach ein dicker Brocken auf die SGM.

Eingeläutet wird der Spieltag am Sonntag um 13.15 Uhr mit der Partie SGM Schemmerhofen/Ingerkingen gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf II. Schemmerhofen/Ingerkingen geht mit einem 4:0-Sieg im Rücken als Favorit in das Heimspiel in Schemmerhofen. Die Gäste wollen hingegen nach einer 0:4-Pleite gegen Schwendi II Wiedergutmachung leisten.

Weiter geht es um 15 Uhr (wie bei allen restlichen Spielen) mit der SGM Tannheim/Aitrach gegen Türkspor Biberach. Beide Mannschaften sind Neulinge in der Liga. Die SGM startete mit einem 5:1-Auswärtssieg in ihre erste Saison im Bezirk Riß. Türkspor war die vergangenen zwei Spielzeiten vom Spielbetrieb ausgeschlossen und hatte vergangenes Wochenende spielfrei. Jetzt muss sich der Mitfavorit für den Meisterschaftstitel erstmals beweisen.

In der Partie Sportfreunde Sießen gegen den SV Rissegg treffen zwei Vereine aufeinander, die am vergangenen Spieltag herbe Niederlagen verbuchen mussten. Während die Rißegger mit 1:5 verloren, kassierten die Sießener eine 2:7-Klatsche. Entsprechend motiviert sehen die Mannschaften ihrem ersten Punktgewinn beim Spiel in Sießen entgegen.

Der SV Baustetten II empfängt den FV Rot bei Laupheim. Die Roter wurden ihrer Meisterschafts-Mitfavoritenrolle gerecht und gewannen in Sießen zum Saisonstart souverän. Der SVB II konnte in Erlenmoos ebenfalls drei Punkte mitnehmen und wird es den Rotern am Samstag sicher nicht leicht machen wollen.

Die SF Schwendi II spielen gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III. Die Sportfreunde haben mit einem Sieg zum Start einen Schritt in Richtung ihres Saisonziels, unter die ersten Fünf in der Tabelle zu kommen, gemacht. Die neu gebildete SGM muss sich nach einer Niederlage am ersten Spieltag in der Kreisliga B II erst noch zurechtfinden und peilt in Schwendi den ersten Punktgewinn an. Der FC Inter Laupheim hat den SV Fischbach zu Gast. Beide Mannschaften stehen noch mit null Punkten da. Während Laupheim mit 0:6 in Reinstetten verlor, mussten die Fischbacher ebenfalls eine 0:4-Pleite verbuchen. Entsprechend ambitioniert dürften beide Teams in das Spiel gehen.