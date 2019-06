Türkspor darf wieder mitspielen

WFV erteilt Spielerlaubnis ohne Auflagen: Der Antrag auf Aufnahme in den Spielbetrieb vonseiten Türkspor Biberachs ist am 13. Mai dieses Jahres gestellt worden. Das teilte der Württembergische Fußballverband (WFV) auf SZ-Anfrage mit. Danach sei geprüft worden, ob der Verein noch Schulden beim WFV hat und ob der Club eine geeignete Spielstätte hat. Zudem schaute der WFV auf die Satzung, ob diese in Ordnung ist. Alle diese Formalitäten seien erfüllt worden. Türkspor Biberach hat nach WFV-Angaben die Spielberechtigung ohne Auflagen bekommen. Einzige Bedingung für den Verein sei die Teilnahme am Seminar „Grundlagen des Spielbetriebs“. Als Spielort habe Türkspor den Rasenplatz sowie einen Kunstrasen am Erlenweg angemeldet.

Dass Türkspor wieder mitspielen darf, ist offiziell am vergangenen Donnerstag vom WFV bestätigt worden. „Für den kleinen Bezirk Riß ist eine weitere Mannschaft gut“, sagte Bezirksspielleiter Hubert Übelhör auf SZ-Nachfrage. „Wir hoffen, dass die neue Vereinsführung aus den Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat.“ Damit spielte Übelhör auf die Umstände an, die im Jahr 2016 zum Ausschluss des Vereins vom Spielbetrieb geführt hatten. „Die erste Mannschaft von Türkspor wird in der Saison 2019/20 in der Kreisliga B II spielen, die zweite Mannschaft in der Reserverunde der B II.“ (feg)