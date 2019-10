Tölzer Knabenchor begeistert mit Motetten

Vor mehr als 60 Jahren wurde der heute in München beheimatete „Tölzer Knabenchor“, einer der weltweit renommiertesten und durch viele Konzertreisen bekanntesten Knabenchöre gegründet. Sein Repertoire umfasst Vokalmusik vom Mittelalter bis in die Moderne, Madrigale, Motetten, Kirchenmusik vom Barock bis zur Klassik, Kinderchöre für Opern. Legendär sind die Besetzungen der „Drei Knaben“ in Mozarts „Zauberflöte“ bei vielen Hundert Aufführungen seit 1964. In Biberach fesselten die jungen Sänger das Publikum in der Stadtpfarrkirche mit Bach, Mendelssohn und Bruckner.

Stilvoll begannen die jungen Sänger unter Leitung ihres Dirigenten Clemens Haudum mit Johann Sebastian Bach, von dem drei Chorwerke zu hören waren. Den Anfang machte die Choralmotette „Unser Leben ist ein Schatten“, mit der sich die jungen Sänger koloratursicher durch alle Register einführten. Die Interpretation war dialogisch angelegt, eine Sängergruppe sang vom anderen Ende der Kirche. Bereits zu Beginn des Konzerts ließen die Jungen und jungen Männer eindrucksvoll hören, dass sie eine ausgezeichnete Gesangsausbildung – der Chor hat acht Gesangslehrer – erhalten. Mit jedem Takt wird die strenge künstlerische Ausbildung hörbar. Diese stimmlich hohe Qualität machte das Konzert zu einem besonderen Genuss. Begleitet wurden die jungen Interpreten von Kastenorgel und Kontrabass.

Gesangliche Virtuosität

Es folgte Bachs „Lobet den Herrn“ auf einen Text aus Psalm 117. Der Chor präsentierte diese allerfeinste Polyphonie mit „ernsthafter Fröhlichkeit“, sang den schnellen Satz mit Empathie, die sich sehr sympathisch auf den jungen Gesichtern abzeichnete. Der dritte Bach war der krönende Konzertabschluss, die doppelchörige Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“, entnommen Psalm 149 und 150. Die Tölzer folgten auf das Schönste der Aufforderung des großen Meisters. Schon der erste der vier Sätze fordert den Choristen ein hohes Maß an gesanglicher Virtuosität ab, hier souverän und koloraturenreich mit barocker Fröhlichkeit dargeboten. Das fulminante vierstimmige „Alleluja“ ist an Tempo und Dynamik kaum zu überbieten, reiner Jubel, und das hörte man als Zugabe und krönenden Abschluss eines außergewöhnlichen Konzerts.

Felix Mendelssohn-Bartholdy war ebenfalls dreimal vertreten. Zuerst mit „Richte mich Gott“ nach Psalm 43. Thematisch geht es darum, dass der Beter sich von anderen Menschen verfolgt und von Gott verstoßen sieht. Er bittet darum, dass Gott sein „Licht und seine Wahrheit“ sende, dass sie ihn leiten und zum Tempel Gottes führen mögen. „Denn er hat seine Engeln befohlen“ ist wohl eine der populärsten Motetten Mendelssohns, die er später in seinen „Elias“ aufgenommen hat: Himmliche Klänge, ausgewogene Harmonik, süße Melodie. „Hebe deine Augen auf“ ist ebenfalls aus Mendelssohn Oratorium „Elias“ über die Geschichte des biblischen Propheten. Das zählt bis heute zu den bekanntesten Werken des Komponisten. Daraus ist der gehörte Chor nach Psalm 121.

Von Pianissimo bis Forte

Der Spätromantiker Anton Bruckner war zweimal zu hören: Zuerst „Virga Jesse“ von 1868. Das zart beginnende Werk entwickelt sich zu großartigen Steigerungen. Ein vielstimmiges „Halleluja“ dominiert vom hohen Diskant bis zum tiefen Bass, die dynamische Skala umspannt alle Werte zwischen Pianissimo und Fortissimo: „Der junge Sproß aus Jesse ist aufgeblüht: Die junge Frau hat den Sohn, der Gott und Mensch ist, geboren.“

Dann Bruckners Motette „Ave Maria“ mit langen gregorianischen Linien und voller tiefer Religiosität. Nach der Uraufführung 1867 in Wien schrieb ein Kritiker: „Herr Bruckner hat hierdurch einen glänzenden Beweis seiner besonderen Befähigung für schaffende kirchliche Kunst geliefert.“

Johann Michael Bach kam auch aus dieser großen Musikerfamilie. Die Tölzer sangen seine Motette: „Nun hab ich überwunden Kreutz, Lenden, Angst und Noth. Durch dein heilig fünf Wunden bin ich versöhnt mit Gott.“ Schließlich noch von Bachs Schüler und Schwiegersohn Johann Christoph Altnikol die Motette „Nun danket alle Gott“ in fröhlichem, koloratursattem Satz.