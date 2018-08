Tödlicher Unfall: Autofahrer prallt gegen Brückenpfeiler

Ein Autofahrer ist am späten Donnerstagabend im Landkreis Biberach tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 267 zwischen Äpfingen und Herrlishöfen bei den Auffahrten zur B30. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war der Autofahrer zwischen 21.15 und 21.30 Uhr von Äpfingen kommend auf der Straße unterwegs. Unterhalb der Brücke der B30 kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonpfeiler. In der Folge schleuderte das Auto schätzungsweise 150 Meter weit einmal quer über die Straße.

Ungeheure Kräfte haben gewirkt

„Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend in einer Wiese zum Stehen“, sagte der Kommandant der Feuerwehr Äpfingen, Herbert Glutsch, der „Schwäbischen Zeitung“. Neben den Äpfingern waren auch die Wehren aus Sulmingen und Biberach mit insgesamt rund 30 Kräften im Einsatz. Auch Rettungswagen, Notarzt und Polizei waren vor Ort.

Bei dem Unfall müssen ungeheure Kräfte gewirkt haben. Überall auf der Fahrbahn und in angrenzenden Grünflächen befanden sich Teile des Autos. Selbst den Motorblock hatte es aus dem Fahrzeug herausgerissen. Der Autofahrer sei allein in dem verunglückten Fahrzeug unterwegs gewesen, so die Feuerwehr. Warum der Mann von der Straße abkam, ermittelt jetzt die Polizei.

Auch B30-Abfahrt gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die L267 in dem Abschnitt mehrere Stunden lang gesperrt. Davon betroffen war auch die B30-Abfahrt „Biberach Nord“ von Ulm herkommend. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

