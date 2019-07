Tödliche Messerattacke in Biberach: Täter muss vier Jahre und neun Monate in Haft

Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten hat die Zweite Große Jugendkammer des Landgerichts Ravensburg am Montag den 21-Jährigen verurteilt, der im Januar einen 17-Jährigen in Biberach mit einem Messer einen tödlichen Stich in den Hals versetzt hat. In seiner 50-minütigen Urteilsbegründung übte der Vorsitzende Richter Franz Bernhard heftige Kritik am „unbefriedigenden, weil unzureichenden“ Strafrahmen, der bei Vollrausch mit Todesfolge bereits bei fünf Jahren endet.

Bernhard wandte sich zunächst an die Eltern des Opfers, die als Nebenkläger den Prozess verfolgt haben, der am Montag bereits zwei Tage früher als geplant zu Ende gegangen ist. Das Strafrecht könne das Unfassbare nicht ungeschehen machen und das Gericht die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ändern, bedauerte er die Höchststrafe für Vollrausch mit Todesfolge bei nur fünf Jahren. Ein Strafrahmen bis zu zehn Jahren wäre richtig, dann hätte man für den Angeklagten über eine Freiheitsstrafe von acht oder neun Jahren geredet, betonte er. Der jetzige passe nicht und sei zu wenig für eine solche Tat. Das solle man „dem einen oder anderen Abgeordneten mit auf den Weg geben“.

Dem Angeklagten warf der Richter vor, mit seiner „Bereitschaft zum Saufen“ und einem mitgeführten Messer die Tat herbeigeführt zu haben. Diese Kombination gehe gar nicht und müsse zwangsläufig zur Katastrophe führen. „Das muss aufhören“, erinnerte Bernhard an die sich häufenden Fälle mit einem Messer.

Geübt im Umgang mit Alkohol

Alkohol-Exzesse habe der Angeklagte schon früher erlebt, weshalb die nach der Tat bei ihm gemessenen 3,8 Promille Atemalkohol und zwischen 3,4 und 3,6 Promille Blutalkoholgehalt von ihm weggesteckt worden sind. Solche Werte vertrage man nur, wenn man geübt sei. Der Vorsitzende streifte noch einmal kurz den Tathergang, als der damals 20-Jährige plötzlich sein Messer zog und damit seinem Opfer mit großer Wucht in den Hals gestochen hat. Warum der stark alkoholisierte Angeklagte plötzlich auf seinen Begleiter eingestochen hat, blieb auch nach fünf Prozesstagen ungeklärt. Beruflich war der junge Mann gefestigt. Er stand wenige Tage vor seinem Ausbildungsabschluss und hatte gute Chancen, von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen zu werden. Die Jugendgerichtshilfe schilderte den Angeklagten als „sympathisch, nett und freundlich“. Dass sich seine Eltern getrennt hatten, sei für ihn offenbar kein Problem gewesen.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster hegte in seinem Plädoyer keinen Zweifel am Angeklagten als Täter. Der habe zwei Familien zerstört. Das nach Tagen gefundene Messer, das ihm sein Stiefbruder nach der Tat aus der Hand geschlagen hatte, um noch Schlimmeres zu verhindern, sei zweifellos das Tatmesser. Der Angeklagte habe einen Menschen vorsätzlich getötet. Die Tat sei kein Unfall gewesen. Es gebe keine Hinweise für ein versehentliches Treffen. Mit einem vorsätzlich geführten, massiven, kräftigen Stich habe der Angeklagte sein Opfer getötet, ging der Vertreter der Anklage von einer „vorsätzlichen Tötung“ aus, von dem im deutschen Strafrecht aber nur dann auszugehen ist, wenn der Täter auch schuldfähig ist. Diese Frage ist erheblich, sagte Angster, der in der Folge das Trinkverhalten des Beschuldigten unter die Lupe nahm.

Im Wesentlich habe sich dessen intensiver Alkoholkonsum auf das Wochenende beschränkt. Wie vor der Tat, als man sich zum „Saufen“ verabredete. Der Alkohol und das Messer, so Angster, hätten eine maßgebliche Rolle gespielt. Diese Kombination habe zur Tat geführt. In nüchternem Zustand und ohne Messer wäre es dazu nicht gekommen.

„Frappierend“ sei an diesem Fall, dass es kein nachvollziehbares Motiv gebe, es habe keinen Streit und keine Vorgeschichte gegeben. „Da war nichts“, konstatierte der Oberstaatsanwalt. „Was bringt jemanden dazu, ein Messer zu ziehen, noch dazu gegen den besten Freund des Bruders? Warum, um alles in der Welt, stach der zu?“

Der Sachverständige Hermann Assfalg fand in seinem Gutachten keine Hinweise auf eine körperliche Alkoholabhängigkeit des Angeklagten. Er musste seine Schlüsse aus Akten, Zeugenvernehmungen und dem Prozessverlauf ziehen, da ihm eine Befragung vom Angeklagten nicht zugelassen wurde. 3,9 Promille, wie sie beim Täter nach der Tat gemessen wurden, seien in der Regel ein Fall fürs Krankenhaus. Aufgrund eines Videos stellte er nach dem Verlassen der Disco beim Angeklagten körperliche Ausfallerscheinungen fest. Möglicherweise, so der Sachverständige, war er nicht in der Lage, die Tat einzusehen. Für den Fall einer nicht vorhandenen Schuldfähigkeit, auch nicht bei einer eingeschränkten, sei der Angeklagte nicht wegen eines Tötungsdelikts zu verurteilen, sondern wegen eines vorsätzlichen Vollrauschs. Angster forderte für die Vollrausch-Tat eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten, zusätzlich zu dem Angriff auf den Polizeibeamten drei Monate oder 60 Tagessätze à 25 Euro, insgesamt damit vier Jahre und elf Monate und das Aufrechterhalten des Haftbefehls.

Der Verteidiger widersprach dem Vorwurf, dass es sich um ein geplantes Verbrechen gehandelt habe. Sein Mandant habe das Messer zur Steigerung seines Selbstwertgefühls dabei gehabt, und deshalb auch in der Disco herumgezeigt. Es handle sich um keinen vorsätzlichen Vollrausch, weshalb er nur wegen eines fahrlässigen Vollrauschs im Zustand der Schuldunfähigkeit zu bestrafen sei. Sein Strafantrag: Nicht mehr als drei Jahre und einen Monat, einschließlich dem Angriff auf den Polizeibeamten. Mehr noch: Sein Mandant sei für zwei Jahre in einer Entziehung unterzubringen. Und nachdem er sich seit fast sieben Monaten in Haft befindet, sei der Haftbefehl aufzuheben.

Die Kammer erkannte nach dem Erwachsenenstrafrecht auf eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monate und ordnete die vorherige Unterbringung an, die im Maßregelvollzug „kein Zuckerschlecken“ sei, wie Vorsitzender Franz Bernhard bemerkte. Die Untersuchungshaft dauert fort und der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.