Täglich 7.000 Masken: Diese Biberacher Firma steigt in Produktion ein

Die Firma Gustav Gerster hat ihren Sitz an der Memminger Straße 18 in Biberach. Die Masken sind ab 5. Mai im Fabrikverkauf erhältlich. 50 Cent pro Maske spendet Gerster an die Biberacher Initiative „Support your locals“, insbesondere für die Gastronomen.

Weitere Infos für gewerbliche Kunden gibt es per E-Mail an: christian.schwarzkopf@

gerster.com

Online können die Masken bestellt werden unter:

www.mein-gardinenshop.de