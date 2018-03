SZ verlost Karten für Wortkonzert

Unter dem Titel „Wortkonzert“ gibt es in Biberach bereits seit fünf Jahren sogenannte Poetry-Slams. Die 16. Auflage, wieder veranstaltet vom „KultuReservoir“ findet am Freitag, 2. März, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Gigelberghalle in Biberach statt. Mit dabei sind zehn Acts aus Deutschland und Österreich. Moderiert wird der Abend von Tobias Meinhold und Tobias Heyel. Die SZ verlost am Dienstag, 27. Februar, drei Mal zwei Freikarten für den Poetry-Slam. Wer gewinnen will, ruft unter der Nummer 01379/886113 (Legion 0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz der DTAG) an und nennt das Kennwort „Wortkonzert“. Die Gewinner werden von der Redaktion benachrichtigt. Tickets gibt es online über Reservix, beim Kartenservice im Rathaus Biberach sowie an der Abendkasse.