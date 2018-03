SZ verlost Karten für Latin-Jazz Sinfónica

„Latin-Jazz Sinfónica“ heißt das Programm, mit dem die Neue Philharmonie Berlin zusammen mit der aus Biberach stammenden Percussionistin Julia Diederich (Foto) am Mittwoch, 7. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Biberach gastiert. Die SZ verlost dafür am Freitag, 2. März, drei mal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, ruft unter der Nummer 01379/886113 (Legio, 0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz der DTAG) an und nennt das Kennwort „Latin Jazz“. Die Gewinner werden von der Redaktion benachrichtigt. Mit Hingabe präsentieren die 65 Musiker sinfonisch arrangierte Werke von Stan Getz, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval, Dave Grusin und Pat Metheny. Um solche Werke authentisch zu spielen und einen unverfälschten Gesamtklang zu erschaffen, holte das aus Profimusikern bestehende Orchester eigens dafür zusätzlich Musiker speziell aus dem Jazz- und Latinbereich. Die Musikauswahl des Programms stellte die Latinpercussionistin Julia Diederich zusammen. Tickets ab 35 Euro gibt es bei der SZ-Geschäftsstelle, Marktplatz 35 (Mo-Fr. 9-13 Uhr), unter Telefon 0751/29 555 777 sowie bei tickets.schwäbische.de. SZ-Abonneten erhalten einen Rabatt.