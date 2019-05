SZ sucht Sportler des Monats

Tennisspieler Tobias Mayr von den SF Schwendi hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats März gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats April. Dafür stehen insgesamt acht Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Freitag, 24. Mai, 12 Uhr, bis Freitag, 31. Mai, 12 Uhr. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf „Schwäbische.de“.

Diese Sportler stehen für den April zur Wahl:

Nicole Kohler (RC Rißegg): Sie belegte beim achten Dressurturnier des Reitclubs Rißegg in der schwersten Prüfung S* Rang eins in Abteilung eins und wiederholte damit ihren Vorjahressieg. Nicole Kohler erreichte dabei mit ihrer selbst gezogenen Fuchsstute Sierra als Einzige mehr als 70 Prozent der möglichen Punkte. Auch in der M*- und M**-Dressur zeigte sie eine starke Leistung.

Hannes Kusterer (TG Biberach): Der Nachwuchstriathlet sicherte sich bei den baden-württembergischem Meisterschaften im Swim and Run den Titel bei den Schülern A. Hannes Kusterer startete mit einem soliden Schwimmen über 200 Meter und machte dann im 1600-Meter-Lauf ungefährdet den Sieg klar.

Elisabeth Maier (SV Laupheim): Mit einem 14,9 Teiler errang die Laupheimerin Elisabeth Maier die Würde der Kreisschützenkönigin mit dem Luftgewehr beim Kreiskönig- und Kreispokalschießen in Dettingen. Erster beziehungsweise zweiter Ritter wurden der Oberstetter Markus Wild sowie Bernd Friedmann vom SV Birkenhard.

Matthias Bendel (TG Biberach): Der Schwimmer räumte drei Titel bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm ab. Matthias Bendel gewann die Goldmedaille über 50 Meter Brust, 100 Meter Brust und 200 Meter Brust.

Vera Arnold (KSC Hattenburg): Sie holte sich Bronze im U23-Wettbewerb bei den württembergischen Kegelmeisterschaften in Sindelfingen. Im Finallauf bekam sie es mit drei Gegnerinnen aus Verbands- und Bundesliga zu tun. Der dritte Platz am Ende bedeutete ihren bisher größten Erfolg im Erwachsenenbereich.

Linda Weber (AMC Biberach). Sie fuhr bei ihrem Debüt aufs Podium beim ersten Lauf zur Trial-Europameisterschaft in Pietramurata (Italien). Dort war Linda Weber in der Frauenspur (Youth-Women-International) unterwegs und erreichte den dritten Platz.

Lisa Weber (SV Kirchdorf): Die Kunstradfahrerin glänzte beim dritten Durchgang der Junior Masters Serie in Öschelbronn. Dort erzielte Lisa Weber eine neue persönliche Bestleistung von 127,36 Punkten, erreichte damit Platz zehn und sicherte sich so die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, bei der im Einer-Wettbewerb nur die besten 20 Sportlerinnen aus ganz Deutschland antreten dürfen.

Noah Bez: Der aus Ertingen stammende Schwimmer hat bei den Meetings in Den Haag und Eindhoven Topresultate erzielt. Bez, der am Olympiastützpunkt in Heidelberg trainiert und für Schwäbisch Gmünd startet, qualifizierte sich in Den Haag über 100 Meter Rücken für das Finale und belegte in diesem Platz sechs. Dabei behauptete er sich gegen größtenteils starke internationale Konkurrenz.