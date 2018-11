SZ sucht Sportler des Monats

Der Fußballer Andreas Wonschick vom FV Biberach hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats September gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats Oktober. Dafür stehen insgesamt zehn Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Donnerstag, 15. November, bis einschließlich Donnerstag, 22. November. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ und auf den SZ-Internetseiten www.schwäbische.de/biberach, www.schwäbische.de/laupheim, www.schwäbische.de/riedlingen.

Diese Sportler stehen für den Oktober zur Wahl:

Markus Schwarz (SV Altheim-Waldhausen): Der junge Luftpistolenschütze feierte Ende Oktober sein Debüt in der Bundesligamannschaft von Altheim-Waldhausen im Heimwettkampf gegen Hambrücken. Zwar verlor er sein erstes Duell gegen den ungleich erfahreneren Axel Köhler, er lag aber über weite Strecken gleichauf oder sogar in Führung und zeigte mit 363 Ringen eine mehr als ordentliche Leistung.

Marcel Blersch: Der Motorradsportler aus Uttenweiler eifert seinem älteren Bruder Dominik nach. Beide sorgten im ADAC-Junior-Cup, einer Nachwuchsserie, für Aufsehen. Dominik Blersch belegte am Ende der Saison Gesamtrang 14, Marcel Blersch erreichte Platz 20.

Sumeya Smajic (TSV Ertingen): Die Zehnjährige holte sich bei den Taekwondo-Landesmeisterschaften in Bietigheim den Titel in ihrer Klasse. Den Finalkampf gewann Smajic gegen ihre chancenlose Gegnerin mit 18:0 Punkten. Außerdem gab es eine Silber- und drei Bronzemedaillen für den TSV Ertingen.

Florian Ruedi (AMC Biberach): Der 17-jährige aus Ummendorf machte in Osnabrück den Titel bei der deutschen Jugendtrial-Meisterschaft perfekt. Wenig später sicherte er sich zudem vorzeitig den DM-Titel bei den Erwachsenen in der Klasse zwei.

Simon Dilger (FV Olympia Laupheim): Der Stürmer hatte mit einem Hattrick großen Anteil am 4:1-Auswärtssieg der Olympia in der Fußball-Verbandsliga beim FC Albstadt. Insgesamt hat Dilger schon neun Treffer erzielt. Damit ist er der beste Torschütze des Aufsteigers, der aktuell Tabellensechster ist, und teilt sich mit vier weiteren Spielern Rang eins in der Torjägerliste.

Rainer Fimpel (TG Biberach): Der Leichtathlet sicherte sich in Nieder-Olm bei Mainz den Titel bei der süddeutschen Senioren-Meisterschaft im Fünfkampf in der Altersklasse M50. Bei stark böigem Wind ging Fimpel im Weitsprung mit 5,35 Metern bereits bei der ersten Disziplin in Führung und legte damit den Grundstein für den Titelgewinn.

Julian Simmendinger (SV Rot): Er wurde neuer Kreisjugendkönig beim Kreisjugendtag des Schützenkreises Biberach-Iller. Für Simmendinger schlug am Ende ein 49,4 Teiler zu Buche. Erste Ritterin wurde Theresia Burghart (SV Illerbachen/59,0 Teiler) und zweiter Ritter Silas Howieler (SV Laupheim/67,4).

Matthias und Michael Quecke (RMSV Bad Schussenried): Der Kunstradzweier holte sich bei der Hallenrad-DM der Elite in Neresheim die Bronzemedaille. Die beiden Brüder erzielten dabei eine neue persönliche Bestmarke von 130,82 Punkten und legten damit eine sehr gelungene DM-Premiere im Aktivenbereich hin.

Jens Wetzstein (SV Birkenhard): Der Warthauser gewann den Titel im „German Cycling Cup 2018“ (GCC) in der Altersklasse Master IV (Ü60). Die Rennserie für lizenzfreie Radsportler („Jedermann“) umfasst acht der größten deutschen Radrennen, von denen Wetzstein fünf gewann.

Sandro Cortese: Der Berkheimer Motorradfahrer holte sich in seinem ersten Jahr gleich den Weltmeistertitel in der Supersport-Serie. Der 28-jährige frühere Moto3-Weltmeister machte auf der letzten WM-Station in Katar mit einem zweiten Platz alles klar. Die Rennen der Supersport-Klasse werden im Gegensatz zur MotoGP mit seriennahnen Motorrädern mit 600 ccm gefahren.