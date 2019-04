SZ sucht den Sportler des Monats März

Maike Melzer vom Skirennteam der TG Biberach hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Februar gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats März. Dafür stehen insgesamt sieben Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Samstag, 20. April, bis einschließlich Samstag, 27. April. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf „Schwäbische.de“.

Diese Sportler stehen für den März zur Wahl:

Julia Kopf (SV Alberweiler): Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler gewannen den Titel bei der süddeutschen Futsalmeisterschaft in Pfungstadt. Kopf war beim Turnier Alberweilers auffälligste Spielerin und steuerte im entscheidenden Spiel gegen den Titelverteidiger SC Freiburg ein Tor zum 3:1-Sieg des SVA bei.

Radmila Schilling (TG Biberach): Die 66-Jährige holte sich bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Biberach ihren ersten Titel. Sie gewann in der Wilhelm-Leger-Halle mit dem Recurvebogen bei den Seniorinnen (ab 66 Jahren) Gold vor Gabriele Petritsch (TSV Waldtrudering) und Cornelia Breckerfeld (Burger SV).

Jamie Käppeler (SV Wilflingen): Der Luftpistolenschütze gewann die Einzelwertung des Shooty-Cups in der Altersklasse der Jugend. Nach den ersten beiden Serien lag er ringgleich mit dem Führenden auf Rang zwei, drehte aber in der Disziplin Hit & Miss das Ergebnis um. In dieser Disziplin müssen die Schützen möglichst schnell fünf Treffer setzen. Das gelang Käppeler binnen 26 Sekunden. Dafür erhielt er die Höchstpunktzahl.

Reinhold Albrecht (TC Biberach): Der Tennisspieler gewann seinen dritten Titel auf der ITF-Tennis-Seniors-Tour im spanischen Marbella. Als ungesetzter Spieler des in der Kategorie zwei stattfindenden Turniers schlug Albrecht im Finale den an Nummer eins gesetzten Spanier Mariano Peinado mit 6:0 und 6:4.

Tobias Mayr (SF Schwendi): Die Herrenmannschaft der SF holte sich in der Tennis-Oberligastaffel in der Winterhallenrunde ungeschlagen den Titel. Schwendi stieg damit auch in die Württembergstaffel auf und gehört in der nächsten Wintersaison zu den Top-5-Teams des Württembergischen Tennisbunds (WTB). Mayr spielte eine bärenstarke Saison und trug mit einer persönlichen 10:0-Bilanz seinen Teil zum Erfolg bei.

Till Bernlöhr (TG Biberach): Beim Deutschland-Cup im Doppelmini-Trampolinturnen in Weingarten sorgte der Zwölfjährige für ein Ausrufezeichen. Durch zwei sehr gute Durchgänge im Finale schaffte Bernlöhr den großen Sprung auf Platz drei.

Manuela Heinz (SV Kirchdorf II): Der SV Kirchdorf II wurde in Roth bei Nürnberg überraschend bayerischer Tischtennis-Pokalsieger. Nach einem Sieg gegen Oberwallenstadt gewann Heinz im entscheidenden zweiten Spiel gegen den SV Weiherhof zwei Einzel sowie im Doppel mit Nathalie Remiger. Der SVK II setzte sich letztlich mit 4:2 durch und löste so auch das Ticket für die deutsche Pokalmeisterschaft.