SZ sucht den Sportler des Jahres

Die „Schwäbische Zeitung“ sucht den Sportler des Jahres 2018. Zur Wahl stehen die elf Sportler, die im vergangenen Jahr jeweils die SZ-Wahl zum Sportler des Monats gewonnen haben. Jeder Einzelne hatte dafür eine ganz besondere Leistung erbracht, die die SZ-Leser mit ihren Klicks bei der Abstimmung im Internet honorierten. Wie im Vorjahr sind auch diesmal Sportler aus dem Raum Biberach, Laupheim und Riedlingen, also aus dem ganzen Landkreis, dabei. 2017 hatte die Taekwondo-Kämpferin Stella Winter von der TG Biberach die Wahl zum SZ-Sportler des Jahres gewonnen.

Die Abstimmung zum SZ-Sportler des Jahres 2018 läuft bis einschließlich Freitag, 1. Februar. Bis dahin ist vier Mal ein Coupon in den Ausgaben der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach, Laupheim und Riedlingen zu finden, auf dem Sie, liebe Leser, drei Kreuze für Ihre drei Favoriten machen können. Auch Coupons mit nur einem oder zwei Kreuzen sind gültig. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt die Wahl. Auf den Sieger warten – wie auch auf den Zweit- und Drittplatzierten – attraktive Preise. Bitte beachten Sie: Für die Wahl gewertet werden nur Originalcoupons aus der Zeitung. Einen Coupon per Kopierer zu vervielfältigen bringt also nichts. Ebenso werden Coupons mit mehr als drei vergebenen Stimmen nicht gewertet.

Für den Sieger der SZ-Wahl zum Sportler des Jahres 2018 lobt Sport Heinzel aus Biberach einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro aus. Der Zweit- und Drittplatzierte darf sich jeweils über einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 beziehungsweise 200 Euro von Sport Heinzel freuen. Zusätzlich bekommen alle drei Gewinner noch eine Trophäe von der „Schwäbischen Zeitung“.

Offiziell verkündet und gekürt werden die drei Besten am 8. Februar bei der gemeinsamen Sportlerehrung des Land- und Sportkreises Biberach in der Gigelberghalle. Zu dieser Veranstaltung in der Kreisstadt sind alle elf Nominierten der SZ-Wahl zum Sportler des Jahres 2018 eingeladen, um gemeinsam zu feiern.

Wer bisher noch nicht zum Zug kam, sollte sich nicht grämen. Die „Schwäbische Zeitung“ führt die Wahl zum Sportler des Monats auch im Jahr 2019 fort, denn diese ist mittlerweile ein fester Bestandteil und ein großer Erfolg geworden. Die enorme Resonanz ist immer noch überwältigend.