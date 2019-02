SZ sucht den schönsten Kindergarten-Maibaum

Welcher Kindergarten hat den schönsten Maibaum in der Region? Das fragt sich die Jury der „Schwäbischen Zeitung“ auch in diesem Jahr. Anfang Mai wollen die Juroren auf Tour gehen und die Kindergärten besuchen, die sich an der SZ-Aktion beteiligen. Bis Freitag, 12. April, können sich die Einrichtungen anmelden.

Viele Kindergärten in der Region stellen, passend zum Wonnemonat Mai, einen geschmückten Maibaum im Garten auf. Da wird der Stamm geräppelt und ganz viel Schmuck gebastelt. Nicht nur die Kinder und die Erzieher sind fleißig am Arbeiten. In vielen Kindergärten werden auch die Eltern und Großeltern aktiv und beteiligen sich beim Aufstellen des Maibaums.

Lohn für die geleistet Arbeit soll eine Auszeichnung der „Schwäbischen Zeitung“ sein. Die drei schönsten Bäume bekommen jeweils einen Einkaufsgutschein bei Spielwaren Ziesel in Ochsenhausen. Der schönste Maibaum gewinnt einen 100-Euro-Gutschein, der zweite Platz einen 50-Euro-Gutschein und der Drittplatzierte einen 30-Euro-Gutschein.

Zwölf Einrichtungen aus dem ganzen Landkreis hatten sich im vergangenen Jahr für den SZ-Maibaumwettbewerb extra für Kindergärten angemeldet und sich bei der Gestaltung der Bäume so viel Mühe gegeben, dass es der Jury bei der Besichtigung ganz warm ums Herz wurde. Die Entscheidung fiel der Jury dementsprechend schwer, der Sieg ging letztendlich an die städtischen Kindertagesstätte in der Wielandstraße in Biberach.