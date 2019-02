SZ-Sportler des Jahres: Erstmals gewinnt ein Fußballer

Sport ist in im Landkreis Biberach – über alle Generationen hinweg. Dies ist erneut bei der gemeinsamen Sportlehrehrung von Land- und Sportkreis Biberach am Freitagabend in der vollbesetzten Biberacher Gigelberghalle eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden. Und nicht zuletzt die Wahl zum Sportler des Jahres der „Schwäbischen Zeitung“ trägt zu diesem sehr positiven Bild bei.

Nach zwei Sportlerinnen aus der erfolgreichen Taekwondo-Abteilung der TG Biberach in den vergangenen beiden Jahren wurde mit dem Ringschnaiter Manuel Münst erstmals ein Fußballer zum Sportler des Jahres gewählt. Münst gewann die Wahl vor der Tennisspielerin Maike Nägele von den Sportfreunden Schwendi und Lara Kuhn, die bei der TG Biberach Handball in Württembergliga Süd spielt. Die drei Bestplatzierten erhielten jeweils einen unterschiedlich dotierten Einkaufsgutschein von Sport Heinzel in Biberach. Insgesamt 1000 Euro lobte Christian Heinzel, der die SZ-Wahl seit Beginn an unterstützt, für die Sieger aus.

Elf Kandidaten standen zur Wahl. Elf deshalb, weil Manuel Münst die Wahl zum Sportler des Monats 2018 gleich zweimal für sich entschieden hatte. „Das ist das Höchste, was ich in meiner bisherigen Laufbahn persönlich gewonnen habe", freute sich der 25-Jährige Angreifer des Bezirksligisten SV Ringschnait sehr über die Wahl. Viele seiner Kumpels hätten extra die Zeitung gekauft und den Coupon ausgefüllt. Das sei nicht selbstverständlich.

In der vergangenen Saison war Münst bereits Torschützenkönig in der Liga und auch in der laufenden Spielzeit hat er in der Vorrunde schon 19 Treffer erzielt. „Seit den Bambini spiele ich Fußball und seitdem eigentlich immer im Sturm“, erklärt Münst, der die launige Veranstaltung gemeinsam mit seiner Freundin Hannah Gnandt besuchte, die ebenfalls beim TSV Hochdorf Fußball spielt. Seine vielen Tore wecken natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Mehr als 20 Jahre hat Münst für den SV Ringschnait gespielt, jetzt könnte er sich im Sommer diesen Jahres auch einen Vereinswechsel vorstellen. Die Zeit sei eigentlich reif. „Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber ich denke auf jeden Fall darüber nach.“ Angebote von Vereinen auch aus höheren Ligen seien schon bei ihm eingegangen. „Da mische ich mich nicht ein, diese Entscheidung muss und wird er allein treffen“, sagt Hannah Gnandt.

Eine weitreichende Entscheidung getroffen hat bereits die Zweitplatzierte bei der Wahl: Maike Nägele ist nach dem Abitur in die USA gegangen und studiert an Georgia State University Psychologie – ausgestattet mit einem Stipendium. Aber auch Tennis spiele sie dort bei einem Universitätsteam, wie ihre Mutter Andrea Nägele ausführte, die den Preis stellvertretend entgegennahm. Bleibt noch Lara Kuhn. Das große Handballtalent der TG Biberach hatte die SZ-Sportlerwahl des Monats erst im Dezember gewonnen und freute sich deshalb riesig, gleich auf dem dritten Platz gelandet zu sein. „Das ist eine tolle Auszeichnung und zusätzliche Motivation für mich und die gesamte Mannschaft.“