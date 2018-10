SZ-Promi-Dinner wirkt bis Schützen nach

3000 Euro für den Kleinen Schützenjahrmarkt und die Schützenspiele beim Biberacher Schützenfest – diesen haben sechs lokale Promis beim SZ-Promi-Dinner im „Esszimmer“ in Mittelbiberach „erkocht“. Vier Gänge servierten sie den rund 60 Gästen – und lernten dabei auch einiges für sich selbst.

Bereits zum vierten Mal ging das SZ-Promi-Dinner in Kooperation mit der Volksbank Ulm-Biberach über die Bühne. Gastgeber war am Dienstagabend zum zweiten Mal nach 2015 das „Esszimmer“ mit Küchenchef Simon Kaiser und seinem Team. Unter seiner Anleitung begannen bereits am späten Nachmittag Volksbankdirektor Josef Schneiderhan, SZ-Geschäftsfüherrin Juliana Rapp, Kreis-Sozialdezernentin Petra Alger, Baubürgermeister Christian Kuhlmann, Ex-Mali-Rektor Karl Schley und Schützendirektor Guido Mebold mit den Vorarbeiten in der Küche. Simon Kaiser hatte zwar einiges vorbereitet, dennoch ließ er die Promis jeden Gang einmal komplett „durchkochen“.

Da geriet so mancher ein bisschen ins Schwitzen, denn vom „Selten-Koch“ (Mebold) über die „Gelegenheitsköchin“ (Alger) bis zum „heimischen Grillmeister“ (Kuhlmann) waren die Küchenfertigkeiten der Promis doch ganz unterschiedlich angesiedelt.

Simon Kaiser hatte ein Vier-Gänge-Menü aus lokalen Spezialitäten vorbereitet. So gab es unter dem Titel „Wolfental“ Ziegenkäse, Gemüse und Albleisa, hinter „Federsee“ versteckte sich eine Süßkartoffelsuppe samt leckerer Herbstrolle und getrüffelter Mayonnaise. Der Hauptgang „Mettenberg“ hielt Geschmortes vom Hochstetterhof Rind, Gigelbräu-Jus, Balsamico-Mirabellen und Mettenberger Rüben bereit, und der Nachtisch „Biberach“ versüßte den Abend mit Wibele-Parfait, Zwetschgenröster und Holunder-Sabayon. Die Promis waren nicht nur fürs Kochen zuständig, sie servierten die einzelnen Gänge auch noch elegant an die einzelnen Tische.

Die Appelle von Guido Mebold und SZ-Redakteur Tobias Rehm, der den Abend moderierte, an die Gäste, die einzelnen Gänge auf der Bewertungskarte möglichst wohlwollend zu bepunkten, war angesichts der gezeigten Kochleistungen gar nicht nötig. Fast jeder Gang schaffte es in der Endabrechnung im Schnitt nahe an die zehn Punkte, die jeder Gast pro Gang maximal vergeben konnte.

„Gewaltige Summe“

2609 Punkte standen am Ende insgesamt zu Buche. Pro Euro spendete die Volksbank einen Punkt. Am endete rundete Schneiderhan die Summe großzügig auf 3000 Euro und überreichte Guido Mebold einen Scheck. „Das ist eine gewaltige Summe, mit der wir etwas gestalten können“, sagte er. Für die Schützenspiele, die während des Schützenfests täglich kostenlos für alle Kinder angeboten werden, sollen neue Spielattraktionen beschafft werden, für den Kleinen Schützenjahrmarkt, der immer vor Bauernschützen in der Gigelberghalle stattfindet, braucht es aus Brandschutzgründen neue Tücher, die schwer entflammbar sind. „Das Promi-Dinner wird deshalb viele Kinder zum Strahlen bringen und bis zum Schützenfest in positiver Weise nachwirken“, so Mebold.