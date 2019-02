SZ-Leser treffen Anita & Alexandra Hofmann

Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch stehen inzwischen seit 30 Jahren als Gesangsduo auf der Bühne. Zu diesem Bühnenjubiläum gibt es für 30 SZ-Leser eine besondere Aktion. Am Dienstag, 12. März, kommen die beiden Schwestern ab 19 Uhr in die Biberacher Stadthalle und beantworten den Lesern in lockerer Atmosphäre alle Fragen und stehen für Fotos zur Verfügung. Wer mitmachen will, muss bis Sonntag, 3. März, eine Mail an die SZ-Redaktion schicken.

Mit ihrer Musik gehören die Schwestern seit vielen Jahren zu den bekannten Größen des deutschen Schlagers. „30 Jahre Leidenschaft“ haben Anita & Alexandra Hofmann ihre Jubiläumstournee betitelt, mit der sie am Samstag, 30. März, in der Biberacher Stadthalle gastieren. Für ausgewählte SZ-Leser nehmen die Schwestern die Autostunde von Meßkirch nach Biberach aber bereits am 12. März auf sich, um sich unter dem Motto „30 Jahre, 30 Leser, 30 Fragen“ mit ihren großen und kleinen Fans zu treffen.

Wer die beiden also schon immer mal etwas fragen wollte, hat an diesem Abend in kleiner, unterhaltsamer Runde die Gelegenheit dazu. Ganz bewusst findet diese Veranstaltung in einem familiären Rahmen statt, damit jeder die Möglichkeit hat, in Ruhe mit Anita & Alexandra Hofmann zu reden. Getränke und ein kleiner Imbiss sind ebenfalls vorbereitet.

So macht man mit

Wer die Teilnahme an dem Treffen gewinnen möchte, schickt bis Sonntag, 3. März, eine Mail mit dem Betreff „Anita & Alexandra Hofmann“ an folgende Adresse: redaktion.biberach@schwaebische.de

In die Mail sollten die Teilnehmer mindestens eine Frage schreiben, die sie den beiden Schwestern schon immer mal stellen wollten. Bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben. Aus den interessantesten und unterhaltsamsten Fragen wählt die SZ-Redaktion 15 Leser aus, die dann mit einer Begleitperson am Treffen mit Anita & Alexandra Hofmann am 12. März in Biberach teilnehmen dürfen.

Seit 30 Jahren stehen Anita und Alexandra Hofmann zusammen auf der Bühne. Am 10. März kommen sie im Rahmen ihrer Jubiläumstournee in die Aalener Stadthalle. Im Marktplatz-Interview erzählen sie, wie sich die Schlager-Branche in den vergangenen Jahren verändert hat und was ihnen an Aalen besonders gut gefällt.

Wer bei dieser Aktion kein Glück hat, kann sich ein Ticket für das Konzert am Samstag, 30. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Biberach sichern. Für Inhaber der SZ-Abokarte steht ein begrenztes Kontingent an ermäßigten Tickets zur Verfügung.

