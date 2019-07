SZ-Leser haben gespendet: Weihnachtsaktion trägt erste Früchte

Der Verein Ushirika, mit Sitz in Uttenweiler, engagiert sich seit vielen Jahren in einem Dorf in Kenia für Entwicklungszusammenarbeit. Nun konnten sie, mit der Spende der Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“ 2018, wieder einige gesetzte Ziele verwirklichen. Die Msulwa Youth Poytechnic (MYP), eine handwerkliche Schule in Kenia, konnte einen enormen Zuwachs von Schülern aufnehmen. Insgesamt seien derzeit 76 Azubis aufgenommen, die eine Ausbildung zum Maurer, Schreiner, Schneider, Elektriker, Metallfacharbeiter und Flaschner machen.

Spende ermöglicht Ausbildung

Durch die Spende sei es Ushirika möglich geworden die Prüfungsgebühren für 22 Schüler bis zum Gesellenbrief zu finanzieren. Diejenigen Schüler, die einen Grund - oder Hauptschulabschluss haben, müssen eine zweijährige Ausbildung durchführen. Diejenige, die den Abitur haben, werden in einem Jahr ausgebildet.

Nach der Ausbildung gibt es die Möglichkeit, sich für die nächste Stufe der Ausbildung anzumelden und in drei Monaten die nächste Prüfung zu absolvieren. Nach einem zusätzlichen Jahr kann der höchste Grad der Ausbildung erreicht werden.

Durch diese Qualifikationen erwerben die Azubis alle Fertigkeiten, um später in ihren Dörfern Häuser zu bauen und sie mit Wasser und Strom zu versorgen. Oft käme es auch vor, dass sich qualifizierte Gesellen zusammenschließen, um gemeinsam ein Haus zu bauen.

Die Spende aus der Weihnachtsaktion sei auch genutzt worden, um die neue Berufsausbildung des Flaschners einzurichten. Diese Entscheidung sei vor allem wegen der nötigen Hygiene getroffen worden. Hierfür sei ein von der MYP ein Ausbilder eingestellt und aus den Spenden der „Schwäbischen Zeitung“ eine Werkstatt eingerichtet worden.

Der Verein für die Entwicklungszusammenarbeit finanziert derzeit vier Ausbilder aus Patenschaften. Werkzeuge und nötige Materialien werden auch zeitweise von Deutschland nach Kenia transportiert.

Das Projekt und die Ausbildung erfordern finanzielle Mittel, die meist durch Spenden und Patenschaften zusammengetragen werden. Denn allein die Prüfungsgebühren für jeden einzelnen Ausbildungsabschnitt belaufen sich, laut Verein, auf 25 bis 50 Euro pro Auszubildender. Die Prüfungsgebühren zur Schneiderin sei hierbei eine Ausnahm, weil die Prüfung zur Damenschneiderin und Herrenschneiderin separat aufgenommen und separat bezahlt werden muss.

Im Oktober 2019 soll erneut das Wasserprojekt, mit der Teilnahme von Vereinsmitgliedern aus Deutschland, fortgeführt werden. Es sei geplant, erneut bedürftige Familien und ältere Menschen mit Wassertanks zu versorgen. Auch die Kommune habe das Engagement des Vereins mit zwei weiteren Werkstätten unterstützt, die bis Ende 2019 ausgebaut werden sollen.

Das Ziel des Vereins Ushirika ist, ein Projekt zu verwirklichen, das sowohl den nächsten Generationen als auch umliegenden Dörfern das Leben erleichtern soll. Der Verein Ushirika sucht weiterhin Paten, die junge Menschen unterstützen eine Ausbildung zu erlangen und dadurch ihnen eine neue Zukunft bieten.