SZ Biberach sucht wieder den schönsten Maibaum

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist es endlich wieder soweit: Die „Schwäbische Zeitung Biberach“ sucht wieder den schönsten Maibaum in ihrem Verbreitungsgebiet. Vereine oder Gruppen können sich dafür ab sofort per E-Mail anmelden. Auf die Sieger warten wie in den Vorjahren wieder schöne Preise.

Um das Brauchtum in der Region nach Corona wieder anzukurbeln, möchte die SZ Biberach 2022 wieder an die mehr als 20-jährige Tradition ihres Maibaumwettbewerbs anknüpfen. Gruppen die teilnehmen möchten können sich ab sofort mit einer E-Mail an redaktion.biberach@schwaebische.de anmelden. Unter dem Betreff „Maibaum 2022“ werden folgende Angaben benötigt: Name des Vereins/der Gruppe, Ansprechpartner mit Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer, Mailadresse und – ganz wichtig – der Standort des Maibaums. Einsendeschluss ist der 26. April.

In den ersten Maitagen macht sich dann eine bewährte Jury aus Maibaumexpertinnen und -experten auf eine Tour durch das Verbreitungsgebiet, um die angemeldeten Maibäume nach festgelegten Kriterien zu begutachten und zu bewerten. Neben Höhe und Standort des Baums zählen dazu auch die Schönheit von Kränzen, Girlanden, Schildern und weiterem Schmuck am und um den Baum.

Schirmherr des Wettbewerbs ist wie in den vergangenen Jahren wieder Landrat Heiko Schmid. Er lobt für den Siegerbaum 250 Euro aus, der Zweitplatzierte erhält 200 Euro, der Dritte immerhin 100 Euro. Die Schussenrieder Brauerei stiftet als Partner des Wettbewerbs für den Sieger einen Gutschein für 20 Personen für ein Vesper und zwei Getränke in der Erlebnisbrauerei in Bad Schussenried. Die zweitplatzierte Gruppe erhält 50 Liter Freibier, die drittplatzierte 30 Liter Freibier.

Die „Schwäbische Zeitung“ sucht wieder den schönsten Maibaum. (Foto: Mägerle)

Unter den Sieger-Maibäumen der Lokalausgaben Biberach, Laupheim und Riedlingen wird dann ab Anfang Mai in einer Online-Abstimmung auf schwäbische.de der schönste Maibaum des Landkreises Biberach gesucht. Die Gruppe, die mit ihrem Baum diesen Wettbewerb gewinnt, erhält den mit 500 Euro dotierten Preis des Landrats.

Eine Prämierungsfeier, die in den vergangenen Jahren immer Mitte Mai als große Veranstaltung im Bierkrugstadel in Bad Schussenried stattgefunden hat, soll es diesmal coronabedingt nicht geben. Dazu haben sich die Organisatoren des Wettbewerbs entschlossen. Stattdessen wird eine Preisübergabe in kleinerem Rahmen stattfinden.

Auch einen Wettbewerb für den schönsten Kindergarten-Maibaum im Verbreitungsgebiet der SZ Biberach wird es in diesem Jahr wieder geben. Hierfür konnte der OBI-Markt Biberach als Partner und Unterstützer gewonnen werden. Einzelheiten zu diesem Wettbewerb gibt es Anfang der kommenden Woche.