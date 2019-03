SZ Biberach sucht den schönsten Maibaum

Frühlingszeit heißt Maibaumzeit - und für die SZ Biberach heißt das zum 21. Mal Maibaumwettbewerbszeit. Auch diesmal sind Vereine und Gruppen aus dem Verbreitungsgebiet der SZ Biberach aufgerufen, sich mit ihrem Maibaum für den Wettbewerb anzumelden. Der Anmeldecoupon erscheint in der Samstagsausgabe der SZ Biberach. Bewerben können sich Gruppen und Vereine bis 26. April.

Schirmherr des Wettbewerbs ist wieder Landrat Heiko Schmid. Er stiftet auch die Geldpreise. So erhält der Sieger 250 Euro, der Zweitplatzierte 200 Euro und der Dritte 100 Euro. Verliehen werden die Preise wieder bei einem Fest im Schussenrieder Bierkrugstadel im Mai. Die Schussenrieder Brauerei als langjähriger Partner des Maibaumwettbewerbs stiftet für den Sieger ein Erlebnispaket in ihrer Brauerei. Der Zweitplatzierte erhält Freibier plus Öchsle-Fahrkarten und der Drittplatzierte gewinnt Freibier und Freikarten für die Adelindis-Therme.

Bewertet werden die Maibäume Anfang Mai von einer Jury, bestehend aus dem Biberacher Forstamtsleiter Markus Weisshaupt, Otto Deeng (Regionenvertreter im Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft), Kurt Frey (langjähriger Geschäftsführer der Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft) und Juliana Rapp (Geschäftsführerin SZ Biberach). Einen besonderer Schwerpunkt der Bewertung liegt auf Harmonie und Kreativität der Maibäume sowie deren Umfeld.

Erstmals gibt es in diesem Jahr den mit 500 Euro dotierten Preis des Landrats. Der Sieger wird im Mai in einer Onlineabstimmung ermittelt, an der die Sieger der Maibaumwettbewerbe der SZ-Ausgaben Biberach, Laupheim und Riedlingen teilnehmen. Der Preis wird auch bei der Feier in Bad Schussenried verliehen.