Knapp eine halbe Million Euro haben die Menschen aus der Region für die Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“ gespendet. Im Mittelpunkt stand auch 2017 die Bekämpfung von Fluchtursachen. Vergangene Wochen übergab Chefredakteur Hendrik Groth den symbolischen Scheck in Höhe von genau 427 173,33 Euro an Bischof Gebhard Fürst. Der Erlös der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ fließt nun je zur Hälfte in Flüchtlingscamps im Nordirak und in 68 lokale Initiativen, die Projekte weltweit unterstützen. Zudem werden 14 Einrichtungen der Caritas in Baden-Württemberg unterstützt, die Flüchtlingen beistehen.

Im Verbreitungsgebiet der SZ Biberach bekommen sieben Einrichtungen beziehungsweise Projekte jeweils 2550,84 Euro, zusammen also knapp 18 000 Euro. Was der Verein Ushirika, die Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren, der Förderverein Piéla-Bilanga Ochsenhausen, der Weltladen Biberach, der Verein Kinderheim Nethanja Narsapur und der Begegnungstreff Livingroom mit ihrem Geld vorhaben, die SZ hat nachgefragt:

Schlafräume werden in Kenia gebaut

Der Verein „Ushirika“ kümmert sich um ein Bildungsprojekt in Kenia. Begonnen hat alles mit einer handwerklichen Schule, inzwischen wird von dem Biberacher Verein auch die nahegelegene Grund- und Hauptschule unterstützt. „Wir sind wirklich dankbar, dass wir wieder Geld aus der Spendenaktion bekommen“, sagt der Vorsitzende Gottfried Veihelmann. Von der Spendensumme sollen verschiedene Projekte realisiert werden. Zum einen werden Schlafräume an der Grund- und Hauptschule eingerichtet. Hierbei werden die Schüler der handwerklichen Schule eng in die Arbeiten mit eingebunden. Sie bauen zum Beispiel Stockbetten, nähen Gardinen oder kümmern sich um die Lampen. „Darüber hinaus werden wir Schülern die Prüfungsgebühren bezahlen, die sehr bedürftig sind“, sagt Veihelmann.

Elektrizität für Schule in Burkina Fasa

Für die Bildung der Schüler in Burkina Faso möchte auch der Verein Piéla-Bilanga das Geld einsetzen. „Ich habe eine Primarschule, etwa 40 Kilometer von Piela entfernt, besucht und festgestellt: es gibt keine Elektrizität und fast kein Wasser“, sagt der Vorsitzende Erwin Wiest. Er reist derzeit durch das afrikanische Land, um zu sehen, wie die Spenden eingesetzt werden: „Mit der Summe möchten wir neben Unterrichtsmaterialien auch eine Solaranlage anschaffen. Dann könnten sich die Lehrer auch abends, bei Dunkelheit, auf den Unterricht vorbereiten.“ Seit vergangener Woche ist Erwin Wiest in Burkina Faso unterwegs. Als er ankam, seien Hunderte Menschen zur Begrüßung gekommen: „Ich kam mir vor wie die Queen bei einem ihrer Staatsbesuche.“ Es sei für ihn jedoch etwa schwer, die Begeisterung und Freundlichkeit anzunehmen. Während seines Aufenthalts besuchte er auch das Lycee, eine Art Gymnasium. „Auch dort wünschen sich die Schüler Strom“, sagt Wiest. Dem Verein werden die Projekte also nicht ausgehen.

Hilfe für Steinbruchkinder in Indien

Auch der Biberacher Weltladen gehört in diesem Jahr zu den Spendenempfängern. Da sich der Laden in der Innenstadt aber selbst trägt, hat sich das Team entschieden, die Spendensumme an das Projekt „Gebhard-Müller-Schule macht Schule in Indien“ weiterzugeben. Dieses gibt Kindern von Steinbrucharbeitern die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Während einer Indienreise hatte der Initiator Ralf Lang eine weitere Idee für ein unterstützenswertes Projekt: In den Steinbrüchen würden die Eltern ohne Atemschutz arbeiten, wodurch viele eine Staublunge bekämen und teilweise mit 40 Jahren sterben würden, so Susanne Barth, Vereinsvorsitzende. Mit einfachen Mitteln, wie Atemschutzmasken, könnte dieses Risiko verhindert werden. „An dieses wichtige Projekt, wollen wir unser Geld weiter spenden“, sagt Barth.

Möbel für Grundschule in Nigeria

Der Biberacher Pfarrer Paul Odoeme freut sich sehr über die Spende. Der Verein „Kinderhilfe Ugwaku“ hat kürzlich eine neue Grundschule im Dorf Ugwaku in Nigeria gebaut. „Wir werden das Geld für die Möbilierung der Grundschule verwenden“, sagt Pfarrer Paul Odoeme. Ende Februar fliegt er wieder nach Nigeria und wird am 5. März passend zur Einweihung der Grundschule vor Ort sein. „Ich nehme daher auch diese erfreuliche Nachricht mit“, sagt er. Bildung ist dem Verein ein besonderes Anliegen. Anfang 2007 initiierte dieser in Ugwaku den Bau einer Realschule. Jetzt, zehn Jahre später, gibt es eine Realschule, ein Schlafhaus mit Mensa, ein Sportzentrum und die neue Grundschule. Nächstes Projekt soll eine Berufsschule werden.

Geld fließt in Gesundheitsversorgung in Indien

Auch der frühere Biberacher Hochschulrektor Thomas Vogel freut sich über die Spende aus der SZ-Aktion für den Verein „Kinderheim Nethanja Narsapur“, dessen stellvertretender Vorsitzender Vogel ist und der sich im Südosten Indiens engagiert. „Die Mittel werden ungekürzt für den Spendenzweck verwendet“, sagt Vogel. Dazu gehört die Unterstützung der Krankenschwesternausbildung, deren Unterbringung und die Krankenpflege im Allgemeinen. Notwendig ist auch eine Verbesserung der Wasserversorgung – auch im Bereich der Schwesternschule. Hier bestehe eine gewisse Belastung durch schädliche Keime, die mittels Wasseraufbereitung unter Einsatz von Ozon behoben werden kann. „Als weitere Sofortmaßnahme ist die Abdichtung des Dachs der Schwesternschule nötig“, so Vogel.

Projekte im Libanon werden unterstützt

Auch die Stiftung „Heimat geben“ in Oggelsbeuren kann die Spende für ihre Hilfsarbeit gut gebrauchen. „Ich freue mich und danke den Spendern“, erklärt der Leiter Pater Alfred Tönnis. Er garantiere, dass das Geld direkt an die Menschen fließe, die es benötigen. So sollen vor allem Projekte im Libanon unterstützt werden, unter anderem ein medizinisches Zentrum in der Bekaa-Ebene zwischen Beirut und Damaskus sowie ein ambulantes Operationszentrum in Tripolis, in dem vor allem syrische Flüchtlinge operiert werden. Jedes Jahr fliegt Tönnis selbst in den Libanon, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. „Der Weg der Gelder wird von mir lückenlos dokumentiert“, erklärt er. Die Flüchtlinge vor Ort könnten sich oftmals keine Operation leisten, deshalb könne jede Spende leben retten.

Frauenprojekt in Biberach profitiert

„Wir freuen uns natürlich riesig über die Summe und bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern“, freut sich auch Marion Martin vom Migrationsdienst der ökumenischen Flüchtlingsarbeit. Das Geld fließt in das bereits bestehende Frauenprojekt im Begegnungstreff Livingroom in Biberach. „Wir starten am 23. Februar in die zweite Runde des Projekts“, erzählt Marion Martin. „Wir werden von dem Geld auf jeden Fall Material wie Farben und Leinwände kaufen und wir planen zudem einen gemeinsamen Ausflug.“