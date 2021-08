Symposium zum 100. Todestag Matthias Erzbergers

Anmeldungen sind bis Freitag, 3. September, möglich per E-Mail an kulturdezernat@biberach-riss.de . Die Tagungspauschale inklusive Sitzungsgetränke beträgt zehn Euro.

Samstag, der 18. September, steht ganz im Zeichen der Erinnerungskultur: Im Rahmen eines städtischen Symposiums in der Biberacher Stadthalle beschäftigen sich hochkarätige Historiker und ausgewiesene Matthias-Erzberger-Experten von 10 bis 18 Uhr mit dessen Lehren für den Weltfrieden, aber auch mit seinem Wirken als Finanzreformer und Wegbereiter der Demokratie in Deutschland.

Anlass ist Erzbergers Ermordung vor 100 Jahren, die im Rahmen eines Fachvortrags von Professor Thomas Schnabel von der Universität Heidelberg in Beziehung zum politischen Extremismus der Gegenwart gesetzt wird. Erzbergers Leben wird dessen renommierter Biograf Christopher Dowe vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg referieren und zudem am Nachmittag ab 14 Uhr eines der drei parallelen Panels leiten, die beiden anderen leiten die Biberacher Historiker Frank Brunecker und Alfons Siegel. Um 10 Uhr führt Kulturdezernent Jörg Riedlbauer in das Symposium ein; das Schlussplenum um 16 Uhr moderiert der Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“, Hendrik Groth.