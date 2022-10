SWR3 Comedy Live mit Zeus und Wirbitzky in der Stadthalle Biberach

Als „Ützwurst“ und „Osterwelle“ im „Taxi Sharia“ erlangten sie Kultstatus – die SWR3-Moderatoren und Comedians Michael Wirbitzky und Sascha Zeus. Am Mittwoch, 19. Oktober, um 20 Uhr bringen Wirby & Zeus ihre kultigen Radio-Comix live auf die Bühne der Stadthalle Biberach. Ihre Shows sind ein Kostüm- und Perückenfestival mit Old Plapperhand und seinem weißblauen Bruder, mit Peter Gedöns und Frau Vierthaler und vielem mehr, wie es in er Mitteilung heißt. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media, Telefon 0751 / 29 55 57 77, möglich.